Ervaringsdeskundige De Ligt van zijn à propos gebracht: ‘Sorry, ik ben even...'

Het Nederlands elftal speelde zaterdagavond doelpuntloos gelijk tegen Noord-Ierland, waardoor een EK-ticket definitief een feit is voor Oranje. De pupillen van Ronald Koeman hadden het in het begin lastig met de thuisploeg, waarbij Noord-Ierland zelfs een penalty kreeg door een handsbal van Joël Veltman. De verdediger vond het zelf geen strafschop waard, zo stelt hij na afloop.

"Ik neem bijna het stokje over van Matthijs (de Ligt, red.)", knipoogt Veltman naar zijn voormalig ploeggenoot, die bij Juventus onder een vergrootglas ligt vanwege de vele keren dat hij de bal met de hand toucheert. De 27-jarige verdediger vond het geen strafschop. "Ja, de bal komt via zijn voet op mijn hand... Het zijn zulke lastige dingen, ook voor een scheidsrechter."



"Ik wil hem niet de schuld geven, maar ik kan daar letterlijk niets aan doen. Wat is nou hands en wat niet? Aanvallend wordt elke handsbal afgefloten, maar nu... Ik kon er niets aan doen", aldus Veltman, die tot zijn opluchting zag dat Steven Davis vanaf elf meter de bal over het doel schoot. De Ligt is na afloop eveneens blij met de remise. De centrale verdediger kreeg in de eerste helft ook een bal tegen de hand, maar daar weet hij direct na afloop niets meer van.

"Kwam er een bal op mijn hand? Ja?", reageert De Ligt op de vraag van Arno Vermeulen van de NOS. "Oh, dat weet ik niet meer." De Ligt wordt vervolgens gevraagd naar het incident met Veltman. "Sorry, ik ben even... Ik zit even te denken wanneer die handsbal was." De stopper vervolgt zijn verhaal daarna met de penalty van Noord-Ierland.

"Het is natuurlijk lekker dat hij de penalty mist, het ideale moment eigenlijk", stelt De Ligt, die een feestje heeft gevierd in de kleedkamer. "Er is natuurlijk heel veel euforie. Het is lang geleden dat Oranje zich heeft gekwalificeerd voor een eindtoernooi. Hoe zich dat uit? Binnenkomen en gelijk een foto maken met z'n allen. Juichen... We zijn hartstikke blij."