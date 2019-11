Finland schrijft historie na 32 pogingen; Van 't Schip wint opnieuw

Finland heeft zich voor de allereerste keer gekwalificeerd voor een hoofdtoernooi. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva won vrijdagavond met 3-0 van voetbaldwerg Liechtenstein en verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in Groep J van de EK-kwalificatiereeks, achter Italië. Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip won tegelijkertijd met 0-1 van Armenië en neemt daardoor de derde plaats over. Op de slotdag van de kwalificatiereeks, komende maandag, neemt Griekenland het op tegen Finland. Het gat tussen beide landen bedraagt echter zeven punten.

Finland - Liechtenstein 3-0

32 keer: zo vaak ging het voor Finland mis tijdens de kwalificatieronde voor een eindtoernooi. Maar na de 3-0 zege op Armenië van vorige maand was het EK 2020 plots heel dicht bij. Een overwinning op de nummer 181 van de FIFA-wereldranglijst zou volstaan en daar zocht Finland dan ook naar vanaf de eerste minuut. De ban werd gebroken door Jasse Tuominen, die na twintig minuten werd bereikt in het strafschopgebied en oog in oog met doelman Benjamin Büchel niet faalde. In de tweede helft kreeg Finland, met ex-Eredivisionist Tim Sparv als captain, een strafschop na een tackle Livio Meier op Pyry Soiri. Teemu Pukki, spits van Norwich City, benutte de buitenkans. Finland was daarmee nagenoeg zeker van plaatsing voor het EK. Met zijn negende goal van de EK-kwalificatiereeks maakte Pukki aan de laatste onzekerheid een einde: 3-0.

Armenië - Griekenland 0-1

Ondanks dat Van 't Schip vorige maand tegen Bosnië-Herzegovina (2-1) zijn eerste zege boekte als bondscoach, was een EK-ticket al definitief uit zicht voor Griekenland. Desondanks zorgde het resultaat voor hernieuwd vertrouwen bij de Europees kampioen van 2004. Griekenland speelt met een nieuw elan en dat was ook te merken in Yerevan. Waar men thuis nog met 2-3 verloor van Armenië, waren de Grieken nu duidelijk de betere partij en dat resulteerde in een 0-1 overwinning. Dimitrios Limnios ontving de bal in de eerste helft rond de strafschopstip van Dimitris Giannoulis, zijn ploeggenoot bij PAOK Saloniki, en draaide handig weg bij zijn tegenstander. Limnios knalde vervolgens raak in de linkerhoek; doelman Aram Hayrapetyan stond als aan de grond genageld.

Noorwegen - Faeröer 4-0

Noorwegen kwam zonder de geblesseerde Martin Ödegaard als een komeet uit de startblokken tegen het nietige Faeröer. Al in de vierde minuut kopte Ole Selnaes binnen uit een hoekschop van Tore Reginiussen. Weer vier minuten verlengde Iver Fossum met een subtiel hakje een voorzet van Joshua King: 2-0. In de tweede helft sloeg Alexander Sörloth binnen drie minuten twee keer toe. In de 62ste minuut scoorde de ex-spits van FC Groningen met een volley, terwijl hij in de 65ste minuut de bal in volledig vrije positie in de linkerkruising joeg. Noorwegen is nu afhankelijk van het resultaat bij Zweden tegen Roemenië later op de avond.