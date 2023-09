Højbjerg schiet Denemarken vlak voor tijd naar belangrijke zege in Helsinki

Zondag, 10 september 2023 om 19:59 • Jonathan van Haaster

Denemarken heeft op de valreep een mogelijk cruciale zege geboekt in Groep H van de EK-kwalificatiecampagne. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand domineerde in en tegen Finland, maar creëerde bijzonder weinig. In Helsinki leek de thuisploeg stand te houden, totdat Pierre-Emile Højbjerg vijf minuten voor het einde met een droge schuiver voor de 0-1 zorgde. Dat bleek de enige en winnende treffer, waardoor Denemarken met dertien punten uit zes gespeelde duels de leiding pakt in de poule. Finland en Kazachstan (allebei twaalf uit zes) zitten de Denen echter op de hielen.

Finland-trainer Markku Kanerva opteerde voor een vijfmansdefensie in een poging het op papier sterkere Denemarken tegen te houden. Op het middenveld speelde Leeds United-middenvelder Glen Kamara een belangrijke rol als verbinder. Voorin moest routinier Teemu Pukki, samen met Benjamin Kallman, voor de goals zorgen. Aan de kant van Denemarken opteerde Hjulmand voor een 4-3-3-formatie. Christian Eriksen moest op 10 voor de creativiteit zorgen richting aanvallers Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrøm en spits Jonas Wind. Ook onder meer voormalig Ajacied Rasmus Kristensen en Andreas Christensen verschenen aan de aftrap.

Reddende engel Pierre-Emile Højbjerg ??????

De middenvelder van Tottenham Hotspur schuift de bal binnen en breekt kort voor tijd de ban voor Denemarken in Finland ??#ZiggoSport #EURO2024 #FINDEN pic.twitter.com/HLsc8VyTHB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2023

Na een gelijkwaardige openingsfase kreeg Finland een vroege tegenvaller te verwerken. Ilmari Niskanen kwam na een ongelukkige tackle op Skov Olsen verkeerd terecht en moest zich even later laten vervangen door Jere Uronen. Lindstrøm zorgde even later voor het eerste serieuze gevaar via een afstandsschot, dat overgetikt werd door Lukás Hrádecký. Denemarken dicteerde het tempo, maar kwam nauwelijks door de Finse muur heen. Aanvallend speelden de Finnen weinig klaar. Na een half uur was de eerste serieuze aanval van de thuisploeg daar. Pukki leek naar de 1-0 te counteren, maar stuitte op Christensen. In het restant van de eerste helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Pukki werd in blessuretijd opnieuw diep gestuurd, maar het ontbrak hem aan de benodigde snelheid.

Na rust kwam het duel meer tot leven en de Denen kwamen ook bijna op voorsprong. Eriksen kreeg op de rand van de zestien een vrije trap te nemen. De voormalig Ajacied stuurde de bal richting de verre hoek, waar Hrádecký net op tijd bij was. Denemarken speelde steeds overtuigender en bleef Finland onder druk zetten. Het leidde tot meerdere dreigende momenten. De grootste kans kwam op naam van invaller Christian Nørgaard, die van dichtbij op Hrádecký stuitte. De goalie van Bayer Leverkusen leek zijn doel schoon te houden, tot de 85ste minuut aanbrak. Twee voorzetten vanaf links werden allebei gekraakt, maar de bezoekers verloren de bal niet. Joakim Maehle legde af op Højbjerg, die Hrádecký kansloos liet met een droge schuiver: 0-1.