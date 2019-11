‘Louter paupers’ zetten streep door komst van Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic bevestigde woensdagavond dat hij Los Angeles Galaxy transfervrij verlaat. De 38-jarige spits wordt hevig in verband gebracht met een terugkeer naar Europa, waar Italië het vaakst wordt aangehaald als bestemming. Diverse clubs uit de Serie A houden moedwillig hun mond over de geruchten, maar Atalanta windt er geen doekjes om inzake de transfersoap.

Ibrahimovic wordt met onder meer AC Milan, Napoli, Bologna en Fiorentina gelinkt. Ook de naam van Atalanta kwam even voorbij, maar president Antonio Percassi laat weten dat de Zweed geen optie is voor de Champions League-deelnemer. "Ibrahimovic is een geweldige speler, maar we kunnen hem niet betalen", zegt de preses tegenover ANSA.

De aanvaller verlangt naar verluidt een aantal miljoenen per jaar voor zijn diensten, iets wat Atalanta niet kan veroorloven. "We zijn louter paupers. We hebben niet de inkomsten van de grote clubs, hoewel wij miraculeus genoeg wel resultaten boeken. We zijn een kleine club en houden onze voeten op de grond. We kunnen niet opboksen tegen zulke cijfers."

"We hebben duidelijke ideeën over het stadion en we moeten het trainingscentrum klaarmaken. We hebben nog wat miljoenen nodig", aldus Percassi. Naast Italië wordt ook de Premier League genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Ibrahimovic. Manchester United zou aansturen op een hereniging met de voormalig international van Zweden.