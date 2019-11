Noussair Mazraoui erg verbaasd over getrokken conclusies

Noussair Mazraoui is klaar om zijn niveau van vorig seizoen aan te tikken. De rechtsback van Ajax kende door blessureleed een moeizame start, maar de international van Marokko wil nu weer vlammen voor zijn club en land. Mazraoui is naar eigen zeggen ook gereed om in Amsterdam de concurrentiestrijd aan te gaan met Sergiño Dest.

Mazraoui erkent dat Dest het goed heeft gedaan toen hij noodgedwongen moest toekijken. "Dan kan het snel gaan in het voetbal. Andere spelers pakken hun kans en dan worden er ook al snel allerlei conclusies getrokken. Dat heeft me wel verbaasd. Dan las ik dat Sergiño Dest de concurrentiestrijd had gewonnen. Terwijl ik überhaupt nog helemaal niet aan een strijd was begonnen."

In the Zone | Lachende Mazraoui gaat graag met Ten Hag mee naar Bayern München

"Als je er even niet bent, vergeten mensen al snel wie je bent en wat je kan. Ach, zo gaat dat blijkbaar", vervolgt de vleugelverdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. Mazraoui voelt de drive bij de rest van de Ajax-selectie om wederom een sterk seizoen neer te zetten en geeft aan blij te zijn dat hij weer actief onderdeel uitmaakt van de hoofdmacht.

"Mijn seizoen is voor mijn gevoel nu pas echt begonnen", aldus de back, die in de laatste drie wedstrijden aan de aftrap stond. "Ik wil de lijn van vorig jaar doortrekken, weer belangrijk zijn voor de ploeg en mooie momenten beleven. De wedstrijd tegen Chelsea (in de Champions League, 4-4, red.) was zeker lekker. Daar was ik echt aan toe."