‘Dat Barcelona op zoek gaat naar een nieuwe nummer negen is niet vreemd’

De toekomst van Luis Suárez bij Barcelona lijkt onzeker te zijn, daar ESPN dinsdag meldde dat de Spaanse grootmacht de verrichtingen van Erling Braut Haaland op de voet volgt. Het vermeende prijskaartje van honderd miljoen euro voor de aanvaller van Red Bull Salzburg lijkt echter te gortig te zijn voor Barcelona. Súarez maakt zich echter vooralsnog geen zorgen over een eventueel vertrek uit het Camp Nou.

"Bij Barcelona ligt de lat nou eenmaal enorm hoog", laat Suárez woensdag optekenen in de Uruguyaanse media. "Bij deze club moet je om de drie dagen een examen afleggen en slechte prestaties worden niet geaccepteerd door de supporters. Het is dus niet eenvoudig om voor Barcelona te spelen, je aan te passen aan de speelstijl en je plaats in de selectie te verdienen."

Suárez rekent evenwel op krediet van de Barcelona-leiding en trainer Ernesto Valverde. "We moeten niet vergeten dat ik al vijf jaar lang alles geef voor deze club, terwijl de druk enorm hoog is. Ik probeer altijd mijn uiterste best te doen." De geruchten over aanvallende versterkingen bezorgen Suárez geen slapeloze nachten. "Dat Barcelona op zoek is naar een nieuwe nummer negen is niet vreemd, zo gaat dat nou eenmaal in de voetballerij."

"Ik heb het lang geleden al gezegd. Er komt een moment dat ik vanwege mijn leeftijd niet meer in staat ben om de concurrentiestrijd aan te gaan bij Barcelona", verzucht de realistische Suárez. "Maar ik blijf wel zo lang mogelijk vechten voor mijn plaats. Van concurrentie worden de club en ik alleen maar sterker. Daarnaast kan ik met mijn ervaring nieuwe spelers wegwijs maken binnen Barcelona." Suárez, reeds gelinkt aan een transfer richting de Major League Soccer, heeft in Barcelona een contract tot medio 2021.