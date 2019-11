Ten Hag ziet ‘Bayern-concurrent’ wegvallen met opvolging Van Basten

Arsène Wenger wordt zeker niet de nieuwe trainer van Bayern München, want de zeventigjarige Fransman is woensdag door de FIFA aangesteld als Chief of Global Football Development. Wenger wordt in deze rol verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van de voetbalsport bij zowel mannen als vrouwen. Hij neemt deze functie over van Marco van Basten, die tot oktober vorig jaar vergelijkbare werkzaamheden verrichtte.

"Ik kijk erg uit naar deze extreem belangrijke uitdaging", stelt Wenger in een eerste reactie op zijn aanstelling bij de FIFA. "Niet alleen omdat ik altijd interesse heb gehad in het analyseren van voetbal vanuit een veel breder perspectief, maar ook omdat de missie van de FIFA ook echt wereldwijd is. De FIFA heeft de laatste jaren laten zien dat voetbal op nummer een staat." De ervaren voetbaltrainer gaat zich ook intensief bezighouden met de technische ontwikkelingen en de spelregels in het voetbal.

Wenger: 'Rummenigge heeft me gevraagd of ik interesse had in Bayern'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verguld met de komst van Wenger. "Zijn uitgebreide kennis en passie voor verschillende aspecten binnen de voetbalsport maken hem anders dan verschillende gerespecteerde namen uit de voetbalwereld. Ik heet hem dan ook van harte welkom. Arsène is iemand die met zijn strategische visie, zijn kwaliteiten en hard werk altijd alles in het teken heeft gesteld van het voetbal. Zijn aanstelling is het zoveelste bewijs dat we druk bezig zijn met het terugbrengen van de FIFA naar het voetbal en het voetbal naar de FIFA."

Wenger werd ook enige tijd in verband gebracht met het trainerschap bij Bayern, waar Niko Kovac onlangs ontslagen werd. De ex-manager van Arsenal had zelfs contact met directeur Karl-Heinz Rummenigge, maar tot een concreet aanbod leidde dat niet. In de Duitse media wordt Ajax-trainer Erik ten Hag veelvuldig genoemd, terwijl ook Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) voorname kandidaten lijken te zijn.