Koeman hekelt kritiek: ‘De pijlen worden op hem gericht, niet terecht’

Ronald Koeman heeft met Myron Boadu en Calvin Stengs twee debutanten opgeroepen voor Oranje. Naast de aanvallers van AZ waren ook twee afwezigen bij de selectie van het Nederlands elftal dinsdagmiddag onderwerp van gesprek: Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest, die voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten heeft gekozen.

Ihattaren ontbreekt nu nog in de selectie van Oranje vanwege omstandigheden in zijn privéleven. Het is goed mogelijk dat het zeventienjarige toptalent nog even moet wachten op een oproep, aangezien Koeman erg graag aan een vaste groep wil vasthouden. "Ihatarren is er niet bij, dat is in onderling overleg gegaan", verklaart Koeman, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"De volgende periode is hij gewoon beschikbaar en dan hangt het van mij af of ik hem selecteer. Dat is niet automatisch zo, dat hangt af van zijn prestaties", aldus Koeman, die nooit de beschikking zal hebben over Dest. De vleugelverdediger koos ervoor om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen in plaats van Nederland. Koeman is niet per se teleurgesteld dat Dest voor Team USA heeft gekozen.

"Nee. Hij speelde anderhalf jaar geleden nog bij Ajax als rechterspits in de jeugd. Ook bij die club is hij lang geen zekerheid geweest. Zijn ontwikkeling is gewoon snel gegaan. Dat Erwin van der Looi (coach Jong Oranje, red.) hem zestien keer heeft zien spelen en zijn talent niet herkende? De pijlen worden op Van der Looi gericht en dat vind ik niet terecht", aldus Koeman.