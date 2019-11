Dinsdag, 12 November 2019

Tottenham gaat grof geld uitgeven in januari

Eduardo Camavinga staat in de belangstelling van de grootmachten Barcelona, Manchester United en Atlético Madrid. De talentvolle middenvelder van Stade Rennes stond dit seizoen in alle dertien competitiewedstrijden in de basis en zou voor dertig miljoen euro mogen vertrekken. (L'Équipe)

Niklas Dorsch heeft de interesse van Celtic gewekt. De middenvelder van Heidenheim, die in de jeugd werd weggestuurd bij Bayern München, moet 2,5 miljoen euro kosten. (Diverse Schotse media)

Tottenham Hotspur komt in januari met een bod van tussen de vijftig en zestig miljoen euro op Lorenzo Pellegrini. De middenvelder van AS Roma moet de opvolger worden van Christian Eriksen, wiens contract in Londen afloopt. (Diverse Engelse media) De middenvelder van AS Roma moet de opvolger worden van Christian Eriksen, wiens contract in Londen afloopt.

Leeds United hoopt James Milner te verleiden om na het seizoen transfervrij terug te keren. De middenvelder van Liverpool begon zijn carrière bij the Peacocks, die hopen met promotie naar de Premier League kans te maken bij de routinier. (Daily Express)

Paris Saint-Germain heeft weinig haast om de aflopende verbintenissen van Edinson Cavani en Thiago Silva te verlengen. Ondertussen dromen respectievelijk Napoli en AC Milan van een terugkeer van de spits en verdediger. (Diverse Franse media)