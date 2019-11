‘Hij ligt heel slecht bij Feyenoord, ze vinden hem een arrogante kakker'

Mark Koevermans is sinds het vertrek van Jan de Jong op interim-basis de algemeen directeur bij Feyenoord, maar hij zal volgens Johan Derksen niet definitief aangesteld worden. Koevermans, die eerder werd benoemd tot commercieel directeur, werd lange tijd genoemd als mogelijke kandidaat om de nieuwe algemeen directeur te worden. "Die Koevermans heeft één vriend binnen de Raad van Commissarissen. Hij ligt heel slecht bij Feyenoord, ze vinden hem allemaal een arrogante kakker. Hij wordt geen algemeen directeur”, aldus Derksen maandagavond bij Veronica Inside.

De Jong vertrok afgelopen zomer na anderhalf jaar bij Feyenoord. Sindsdien is de club er niet in geslaagd een opvolger te strikken. “"Het probleem is alleen dat ze niet goed weten wie ze wel moeten nemen. Ze hadden graag Robert Eenhoorn gewild. En het liefst iemand met een Feyenoord-verleden. Het valt niet mee om een geschikt iemand te vinden om leiding te geven aan zo'n ingewikkeld bedrijf”, aldus Derksen.

Volgens De Telegraaf gaat Frank Arnesen definitief aan de slag als technisch directeur bij Feyenoord. De krant meldde maandagochtend dat de Deen afgelopen weekend een akkoord heeft bereikt met de Rotterdammers. Hij zou halverwege januari beginnen in De Kuip. Volgens Derksen is er echter nog geen akkoord, al lijkt dat niet ver weg. “Het contract is helemaal in orde gemaakt na de onderhandelingen. Zijn zaakwaarnemer moet zich er alleen nog over buigen. Hij bepaalt of alles goed opgeschreven staat."