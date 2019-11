PEC Zwolle raakt niet in paniek: ‘Deze selectie is absoluut goed genoeg’

PEC Zwolle behoudt het vertrouwen in trainer John Stegeman, zo bevestigt voorzitter Adriaan Visser tegenover De Stentor. De Eredivisionist staat na de nederlaag tegen FC Twente (2-1) afgelopen zondag op de zestiende plaats en bevindt zich daarmee in degradatienood. "Maar we hebben totaal niet het gevoel aan een dood paard te trekken", zegt Visser.

Stegeman verloor de laatste drie wedstrijden op rij met PEC, maar Visser blijft geloven in de oefenmeester. "We zijn daardoor niet meer aan hem aan gaan twijfelen. Wij zien hoe John werkt hoe hij zijn groep toespreekt. De trainer zit nog steeds goed in de wedstrijd. Hij is goed en gemotiveerd met zijn vak bezig. Kijk, we hebben in de zomer bewust voor een bepaald profiel trainer gekozen. Hoewel de resultaten tegenvallen, voldoet hij nog steeds aan die ingrediënten."

Opvallend is dat John van 't Schip vorig jaar rond deze periode ontslagen werd als trainer van PEC, terwijl hij gemiddeld meer punten haalde dan Stegeman dit seizoen. "Als spelers niet meer voor je willen werken, trek je aan een dood paard en dan kun je de situatie niet meer omdraaien", aldus Visser over Van 't Schip. "Dat gevoel hebben wij nu echter totaal niet. De trainer geniet niet alleen onze steun, ook die van de spelers, al zijn er altijd reserves die ontevreden zijn. Maar het vertrouwen is er."

Stegeman raakte in september in opspraak nadat hij met drank op achter het stuur ging zitten en een ongeluk veroorzaakte. Volgens Visser heeft het incident echter geen invloed meer. "Nee, ik heb niet het gevoel dat het ongeluk hem parten speelt. Dat heeft er natuurlijk wel even boven gehangen maar dat is geweest. De groep steunt hem, merken wij nog steeds, en daarom hebben wij een dikke streep onder die zaak gezet.”

Volgens Visser is er voldoende perspectief voor PEC. "Of deze selectie goed genoeg is? Absoluut. Als wij compleet zijn, is dit een prima selectie waarin we vrijwel alle posities dubbel bezet hebben. Mustafa Saymak begint weer de oude te worden. Thomas Lam is weer beschikbaar en Mike van Duinen en Bram van Polen zijn op de weg terug. Daardoor komen we steeds meer in een vaste opstelling te spelen."