‘Als fan van Manchester United is het afschuwelijk om Liverpool te zien spelen’

Gary Neville speelde zijn hele loopbaan voor Manchester United en is daarnaast een fervent supporter van the Red Devils. De oud-verdediger, tegenwoordig als analist verbonden aan Sky Sports, moet echter toegeven dat aartsrivaal Liverpool hard op weg is naar de eerste landstitel sinds 1990. Het elftal van manager Jürgen Klopp maakte de suprematie zondag nog maar eens duidelijk door met 3-1 te winnen van Manchester City, dat nu een achterstand van negen punten heeft op Liverpool.

"Je moet wat in je mars hebben om de Champions League te winnen, twee keer op rij de finale te bereiken en om Manchester City tot de laatste speeldag van het seizoen op de hielen te zitten", deelt Neville complimenten uit aan Liverpool. "Ze spelen als een ware kampioen en dat doen ze eigenlijk al achttien maanden lang. Ze kunnen het nog verpesten en Manchester City kan nog steeds terugkeren. Ook Chelsea en Leicester City kunnen nog voor een verrassing zorgen, maar dat lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden."

Neville waarschuwt Liverpool voor eventuele gevaren die op de loer liggen in de jacht op de landstitel. "De inspanningen in de Champions League kunnen een probleem vormen of er ontstaan blessures bij spelers als Sadio Mané, Mohamed Salah of Virgil van Dijk. Als er van hen twee wegvallen voor een aantal maanden, dan heeft Liverpool wel een probleem. Net zoals Manchester City heeft na het wegvallen van Aymeric Laporte."

Gary Neville: 'Ik dacht altijd dat alles geoorloofd was in liefde en oorlog'

De oud-speler van Manchester United ziet overeenkomsten met zijn tijd op Old Trafford, toen Sir Alex Ferguson de basis legde voor de vele successen van the Mancunians in de afgelopen dertig jaar. "Liverpool is de enige club die met Manchester United kan wedijveren op het gebied van de aanhang wereldwijd, traditie, geschiedenis en succes. Mochten ze dit jaar de landstitel veroveren in de Premier League, dan worden ze alleen maar sterker."

"Als supporter van Manchester United is het afschuwelijk om Liverpool aan het werk te zien op Anfield, maar ik kan er alleen maar respect voor hebben", vervolgt Neville zijn betoog. "Ik kijk heel veel voetbal en zie hoeveel teams moeite hebben om een band te scheppen met de fans of de manager. Als een elftal heel goed voetbal speelt moeten we dat ook erkennen en het huidige Liverpool is ontzettend goed."