Dolend VVV-Venlo neemt per direct afscheid van Robert Maaskant

De wegen van VVV-Venlo en Robert Maaskant scheiden per direct, zo maken de Limburgers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. VVV verloor zaterdag met 6-1 van Heracles Almelo en dat is de laatste keer geweest dat Maaskant de scepter heeft gezwaaid bij de club. De afgelopen zeven competitiewedstrijden onder leiding van de vijftigjarige oefenmeester gingen allemaal verloren. Ook aan het avontuur in de TOTO KNVB Beker kwam door een nederlaag tegen de amateurs van Groene Ster snel een einde.

Algemeen directeur Marco Bogers verklaart waarom VVV tot de beslissing is gekomen om de samenwerking met Maaskant al na enkele maanden stop te zetten. "Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts. De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag."

Maaskant, die pas sinds afgelopen zomer werkzaam was bij VVV, dacht zelf niet aan opstappen. "We hebben genoeg gepraat. Van praten gaan we geen punten pakken. We moeten het in het veld laten zien. Ik weet op dit moment ook niet hoe het verder moet. Het heeft geen zin om elke week hetzelfde te zeggen. Ik vind het ook een beetje onzin om het elke keer over de trainer te hebben", zo zei Maaskant zaterdag bij FOX Sports.

Naast Maaskant, die zelf nog niet heeft gereageerd op zijn ontslag bij VVV, vertrekt dus ook assistent-trainer Libregts uit Venlo. De positie van Maaskant stond vanwege de slechte resultaten al enige tijd onder druk. Volgens De Telegraaf is Maurice Steijn een belangrijke kandidaat om het stokje over te nemen bij VVV. De Haagse oefenmeester was vijf jaar trainer van de Limburgers, voordat hij afgelopen zomer naar Al-Wahda FC uit de Verenigde Arabische Emiraten vertrok. Daar werd Steijn echter al na drie competitieduels ontslagen.