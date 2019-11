‘Mertens akkoord over binnenlandse transfer met salaris van zes miljoen euro’

Het lijkt er steeds meer op dat Dries Mertens bezig is aan zijn laatste seizoen als speler van Napoli. De club heeft het aflopende contract van de aanvaller nog steeds niet weten te verlengen en zondag wordt hij door zowel de Corriere dello Sport als La Gazzetta dello Sport nadrukkelijk in verband gebracht met Internazionale. In het Giuseppe Meazza zou voor de Belg een jaarsalaris van zes miljoen euro klaarliggen, inclusief verschillende bonussen. Mertens zou zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt hebben.

Volgens bovengenoemde Italiaanse kranten gaat het om een tweejarig contract voor Mertens bij Inter, met de optie op een derde seizoen in Milaan. Er wordt tevens gesuggereerd dat de ex-PSV'er, die aan het einde van het seizoen 33 jaar is, in de toekomst nog verhuist naar het Chinese Jiangsu Suning, de zusterclub van Inter. De volgend jaar transfervrije Mertens kan vanaf januari met andere clubs praten en is volgens de Corriere dello Sport reeds benaderd door Inter-trainer Antonio Conte. Het is daarnaast mogelijk dat Mertens in de volgende transferperiode wordt verkocht door Napoli, om te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt.

'Diego Armando Mertens' is Maradona voorbij op topscorerslijst Napoli

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft al laten doorschemeren dat Mertens niet hoeft te rekenen op weer een lucratief contract. Hetzelfde geldt voor José María Callejón, die eveneens beschikt over een aflopend contract in Napels. Het duo moet bij contractverlenging genoegen nemen met een veel minder riant salaris, waardoor het logisch lijkt dat de aanvallers na afloop van dit seizoen bij de nummer zeven in de Serie A vertrekken.

De Laurentiis liet zich medio oktober tegenover Sky Italia in duidelijke bewoordingen uit over de toekomst van Mertens, die naar verluidt openstaat voor een lucratief avontuur in China. "Elke speler heeft een bepaalde prijs, afhankelijk van waar ze spelen, hoe ze spelen, hoe oud ze zijn en wat ze doen. Als ze (Mertens en Callejón, red.) zichzelf in de uitverkoop willen doen richting China, om daar overbetaald voor twee of drie jaar een schijtleven te leiden, dan is dat hun probleem."