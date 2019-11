‘Voetbal was gewoon niet het belangrijkste bij Manchester United’

Ander Herrera maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Manchester United naar Paris Saint-Germain. De dertigjarige middenvelder geeft in gesprek met So Foot te kennen dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Parijs. Daarnaast laat Herrera het niet na om zijn oude club Manchester United nog een lichte trap na te geven.

“Ik was heel gelukkig bij een geweldige club. Ik ben de supporters heel dankbaar. Eerlijk gezegd was ik waanzinnig gelukkig in Manchester, maar ik had soms het gevoel dat voetbal niet het belangrijkste was bij de club”, geeft Herrera te kennen. De middenvelder krijgt vervolgens de vraag of commercie belangrijker is bij Manchester United. “Dat wil ik niet direct zeggen. Ik weet het niet, maar voetbal was gewoon niet het belangrijkste in Manchester.”

“Ik wil niet vergelijken, maar ik weet wel dat ik hier het gevoel heb dat de club aan alle kanten voetbal ademt. Daar houd ik van”, vervolgt de Spaanse middenvelder. “Ik kan niet praten over wat hier in vorige seizoenen gebeurd is, omdat ik er toen nog niet speelde. Maar ik zie hier sinds mijn komst een club die alleen maar aan voetbal denkt. Dat zeg ik oprecht enigszins verrast, want door buitenstaanders wordt PSG vaak beschouwd als een glamoureuze club.”

“Dat imago kan mensen irriteren, maar we zweten, trainen en werken hier. Op het moment dat ik ’s ochtends arriveer op het trainingscomplex, zijn de fysio’s en fysieke trainers al aan het werk. Voetbal, voetbal, voetbal... Leonardo (de technisch directeur, red.) is hier ook iedere dag”, besluit Herrera. De middenvelder speelde dit seizoen tot dusver tien wedstrijden voor PSG, waarin hij een assist verzorgde.