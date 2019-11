‘Als je bij Feyenoord opgegroeid bent, raak je niet zo snel in paniek'

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Kelvin Leerdam, die komende zondag met Seattle Sounders in de finale van de Major League Soccer staat.

Door Chris Meijer

Het duurde slechts vijftien minuten voordat alle 72.000 plaatsen van het Centurylink Field voor de finale van de Major League Soccer (MLS) tussen Seattle Sounders en Toronto FC uitverkocht waren. “Seattle is sowieso al een voetbalgekke stad. De finale brengt natuurlijk wat meer, de stad is eigenlijk volledig groen. Alle gebouwen in de stad zijn in de clubkleuren verlicht, als buitenstaander moet je er waarschijnlijk even over nadenken waarom het zo is”, vertelt Kelvin Leerdam. Seattle Sounders bereikte de finale ten koste van Los Angeles FC, dat zich nog met grote overmacht tot kampioen van de reguliere Western Conference had gekroond. Toronto rekende in de halve finale af met het Atlanta United van Frank de Boer, maar doordat de Canadezen in de reguliere competitie lager eindigden dan Seattle Sounders, wordt de eindstrijd voor het eerst in de geschiedenis op Centurylink Field afgewerkt. Als Atlanta United de finale had gehaald, was de climax van het MLS-seizoen voor het tweede jaar op rij afgewerkt in het Mercedes-Benz Stadium.

Het Centurylink Field, op de foto voorafgaand aan de American Football-wedstrijd tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Seattle Seahawks, is zondag voor de MLS-finale stijf uitverkocht.

“Aan de ene kant wil je thuis spelen, maar aan de andere kant hoop je natuurlijk dat andere Nederlanders succes hebben”, reageert Leerdam lachend op de vraag of had gehoopt op een uitschakeling van het Atlanta United van De Boer. “Voor ons kwam dit wel goed uit, dat we thuis spelen helpt alleen maar bij de ontwikkeling van het voetbal in Seattle. Anders hadden we ook weer een paar uurtjes met het vliegtuig gemoeten, dat is allemaal net iets minder ideaal. Seattle staat bekend om de herrie die de fans kunnen maken, of het nu om voetbal of American Football gaat. We zullen elkaar niet verstaan, dat is normaal al zo. Nu zal het nog veel erger zijn. De Kuip was al luid, maar hier gaan nog anderhalf keer zoveel mensen in. Het wordt sowieso een bijzondere wedstrijd, want in 2017 verloren we in de finale van Toronto. Een jaar eerder had Seattle Sounders juist ten koste van Toronto de MLS gewonnen, maar toen was ik er nog niet bij. De MLS staat natuurlijk mooi op je palmares, dus ik wil ‘m nu wel winnen.”

Een eventueel kampioenschap zou zonder twijfel de kroon op het tot dusver succesvolle dienstverband van Leerdam bij Seattle Sounders vormen. De door Feyenoord opgeleide verdediger verruilde Vitesse tweeënhalf jaar geleden voor een avontuur in de Verenigde Staten. Er was weliswaar de nodige belangstelling voor de toen 27-jarige verdediger, maar zijn keuze viel heel bewust op de MLS. “Ik ben een liefhebber van Amerikaanse sport. Dus het was iets super aantrekkelijks doen in financieel opzicht of ergens naartoe gaan wat ik enorm graag wilde. Het is geen makkelijke competitie om binnen te komen, want er zijn heel veel restricties met buitenlanders. Je weet nooit wanneer zo’n kans zich weer voordoet, dus ik heb besloten om toen al voor de MLS te kiezen", zo legt Leerdam zijn keuze uit. “Seattle Sounders behoort tot de rijkste clubs ter wereld. Ze hebben een redelijke voetbalhistorie voor Amerikaanse begrippen en een hele grote achterban. Dit is gewoon een van de grootste clubs van de Verenigde Staten.”

Was de situatie in de Verenigde Staten nog beter dan je verwacht had?

“Nou, qua faciliteiten kunnen heel weinig clubs in Nederland zich hiermee meten. Ajax of PSV, misschien. Feyenoord heeft natuurlijk ook een nieuw trainingscomplex. Bij de Amerikaanse clubs gaat het een stapje verder. Van tevoren had ik het niveau misschien een beetje onderschat. Maar er lopen hier gewoon hele goede spelers rond. Van de Zuid-Amerikanen in de MLS hebben we in Europa of Nederland weinig weet, maar die kunnen heel aardig ballen. Als verdediger moet je iedere week op je hoede zijn, want clubs kopen voornamelijk aanvallers. Ik speel iedere week tegen een goede tegenstander, dat kwam in Nederland denk ik minder vaak voor."

Leerdam kijkt toe hoe Diego Rossi de bal probeert te controleren.

Zijn het dan de topspelers die het verschil maken?

“We kennen in Nederland allemaal Zlatan Ibrahimovic of Wayne Rooney, maar de spits van De Boer (Josef Martínez, red.) en onze spits (Raúl Ruidíaz, red.) zijn ook topspelers. Ik weet bijna zeker dat zij er bij dit Ajax ook dertig inschieten. Het niveau ligt over het algemeen veel hoger. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zouden hier nog wel kunnen meekomen, maar het gaat om de rest. Ajax en PSV kunnen heel veel geld uitgeven, maar hier hebben alle clubs veel geld te besteden. Geld bepaalt vaak de grote kracht van een ploeg. Los Angeles FC heeft een voorhoede die ze voor veertig miljoen bij elkaar hebben gekocht, dat zie ik bijvoorbeeld Willem II of Excelsior niet doen. Het heeft ook te maken met de grootte van het land, de achterban, bedrijven, dat soort dingen.”

Heb je je daardoor ook weinig zorgen gemaakt over het feit dat je eventueel uit beeld zou raken met je overstap naar de MLS?

“Als mensen vanuit Nederland komen, zien ze ook dat alles anders is. ‘We onderschatten het’, krijg ik dan te horen. Je moet voor jezelf maar eens nagaan hoeveel jongens vanuit Amerika in de Bundesliga spelen, dat zeg ik altijd. Bayern München werkt samen met FC Dallas, een aantal clubs uit de Premier League halen hier graag spelers vandaan. Het is interessant voor Europese clubs. Bovendien sta ik tegenover jongens als Ibrahimovic en Rooney, spelers die alles hebben gewonnen. Ze hebben toch in topcompetities het respect gekregen. Dus als je tegen zulke spelers speelt, is dat gewoon mooi. Ze helpen ook bij de ontwikkeling van de competitie, ondanks dat ze wat ouder zijn. Hetzelfde had ik met Roy Makaay en Giovanni van Bronckhorst, toen ik net zeventien of achttien was en bij het eerste van Feyenoord kwam. Het is mooi om van zulke spelers te leren, ze hebben alles meegemaakt.”

Leerdam groeide na zijn overstap naar Seattle Sounders direct uit tot basisspeler en heeft inmiddels 82 wedstrijden in de MLS achter zijn naam staan. De club uit het noordwesten van de Verenigde Staten eindigde dit seizoen als tweede in de Western Conference, waarna afgerekend werd met FC Dallas en Real Salt Lake. In de halve finale was Los Angeles FC de tegenstander en Seattle Sounders reisde als underdog af naar het Banc of California Stadium. “Ze halen met Brian Rodríguez zomaar even een speler voor tien of elf miljoen uit Uruguay. Dan hebben ze nog Carlos Vela en Diego Rossi lopen. Ze spelen prachtig voetbal en waren de favoriet. Maar wij zijn een beetje onderschat door iedereen die het voetbal volgt, feiten worden heel snel vergeten. Wij hebben dertien internationals en er wordt hier doorgevoetbald tijdens de interlandperiodes, dus als je zoveel spelers mist... Tja, dan wordt het moeilijk om wedstrijden te blijven winnen. Vela wordt niet opgeroepen voor Mexico, Los Angeles FC heeft minder internationals. Daardoor bleven ze uitlopen in de reguliere competitie.”

Ugly scenes from bad “fans” Throwing things at the Sesttle Sounders players when they went to acknowledge their away supporters pic.twitter.com/aXphbchSBq — LA Soccer Nation (@lasoccernation) October 30, 2019

Een filmpje waarop te zien is hoe de spelers van Seattle Sounders in Los Angeles bekogeld werden met bier toen ze de 1-3 overwinning vierden, ging het internet over. “De teams uit Los Angeles liggen ons niet zo, die relatie met Seattle is niet optimaal. Het is een beetje een rivaliteit tussen die steden, alle aandacht gaat naar New York en Los Angeles en dat ligt een beetje gevoelig. Het werd niet gewaardeerd dat wij daar met onze fans een feestje stonden te bouwen. Er werd bier naar ons gegooid, dat hoort er een beetje bij. Normaal gaat het hier heel netjes, de fans zitten overal door elkaar. Dat is in alle sporten zo, dit was een incident”, glimlacht Leerdam. “Dit was natuurlijk wel een heerlijke manier om de finale te halen. We doen het echt als team, er is niet echt iemand die boven de groep staat. Ik zeg overigens niet direct dat het zo bij andere teams is. Maar wij zijn een eenheid op het veld en dat heeft iedereen in Los Angeles kunnen zien.”

Zegt het tegelijkertijd ook alles over de onvoorspelbaarheid van de MLS? De kampioenen van de reguliere competities zijn nu bijvoorbeeld al uitgeschakeld.

“Je moet hier presteren op het moment dat erom gevraagd wordt, in de play-offs. Wij doen dat nu voor de derde keer in vier jaar tijd en dat is een kwaliteit. Heel veel clubs doen het fantastisch in de reguliere competitie, maar dan gaat het mis op het moment dat het erom gaat. Dat heb ik wel geleerd ten opzichte van Europa, waar je na 34 of 38 wedstrijden kampioen kan zijn. Sowieso zijn de verschillen in de reguliere competitie heel klein, omdat uitploegen over het algemeen weinig punten pakken.”

Hoe zit dat?

“Voetbal blijft hetzelfde, maar je moet wennen aan tijd-, weer- en hoogteverschillen. In Colorado speel je op hoogte, waardoor er minder zuurstof in de lucht zit. Als je dat niet gewend bent, ga je kapot. Volgend seizoen komt Miami er bijvoorbeeld bij en daar is het veel warmer dan in Seattle. Bovendien kan het zijn dat je door de tijdsverschillen drie uur korter slaapt. Thuisclubs hebben daar altijd profijt van.”

"Over twee of drie jaar, als de competitie nog groter is, duikt men in Europa misschien nog meer in de MLS."

Het is in ieder geval wel wat anders dan de busritten naar Leeuwarden of Kerkrade.

“Haha, dat kun je wel zeggen. Ik ben nu al zo gewend aan het vliegen. Als we met de bus naar Vancouver moeten, denk ik: ach, moeten we nu echt met de bus? Je bent vaker van huis dan in Nederland, meestal ben ik vier dagen weg. Daar tegenover staat dat we heel veel vrijheid krijgen, daar moest ik in het begin wel aan wennen. Je kan doen wat je wil, zolang je maar weet dat je de club niet in diskrediet mag brengen en daar bent om wedstrijden te winnen. Ze zeggen: ‘Ga lekker basketbal kijken als je dat wil’. Het hoort een beetje bij de Amerikaanse sportcultuur, denk ik. Je bent niet afgeschermd.”

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Leerdam er na dit seizoen uitziet, maar het staat vast dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Seattle. “Het is een hele levenservaring voor mij en mijn gezin, mijn kinderen praten nu ook Engels naast Nederlands. Ik zie heel veel veranderingen in mijn leven die ik wel prettig vind”, zegt hij met een lach. Leerdam en zijn gezin zijn sinds kort in het bezit van een zogenaamde green card, waardoor hij voor Amerikaanse clubs niet meer als buitenlander telt. “Ik heb de afgelopen jaren best mooie aanbiedingen gehad, maar Seattle zegt ook: ‘Je blijft lekker zitten waar je zit’. Het kan zijn dat ze straks aangeven als we de finale hebben gewonnen dat het mooi geweest is. Dan zie ik wel wat er op mijn pad komt, deze club houdt de jongens heel lang binnenboord. Wat dat betreft verwacht ik niet dat er heel veel dingen gaan veranderen.”

“Over twee of drie jaar, als de competitie nog groter is, duikt men in Europa misschien nog meer in de MLS. Er is nu al veel aandacht voor in Europa, voornamelijk vanuit Nederland, Engeland en Duitsland. Het gaat alleen maar groter en groter worden. Uit recent onderzoek naar Amerikaanse sportcompetities bleek dat de MLS afgelopen jaar met dertig procent is gegroeid, daarna kwam de NBA met dertien procent. Kan je nagaan hoe hoog het plafond voor deze competitie nog is”, verzekert Leerdam. De finale tussen Seattle Sounders en Toronto, die zondagavond om 21.00 uur wordt afgetrapt, zal dan ook gevolgd worden door miljoenen televisiekijkers. Desondanks leeft Leerdam uiterst koeltjes toe naar de voor Seattle historische wedstrijd. “Als je bij Feyenoord opgegroeid bent, raak je niet zo snel in paniek. Ik heb nooit echt last gehad van spanning, zo heb ik me in de jeugd bij Feyenoord ontwikkeld. De mindset is misschien anders dan als je ergens anders opgroeit, maar ik ben wel gewend aan de druk. Het is mijn vijfde finale, jammer genoeg heb ik er nog niet heel veel gewonnen. Daar moet zondag dan maar verandering in komen.”