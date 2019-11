Hoe FHM-model @smakje voor een vol uitvak zorgt bij Almere City - NAC

De supporters van NAC Breda zorgen voor kleur in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de uitwedstrijd tegen FC Volendam moest het uitvak uitgebreid worden omdat liefst 1.400 fans vanuit Breda het duel aan ‘De Dijk’ wilden bijwonen. Ook aanstaande vrijdag reist de Yellow Army de club achterna als het duel met Almere City op het programma staat. Natuurlijk willen de fans het team van trainer Ruud Brood steunen, maar ook de aanwezigheid van Maxime Grasman speelt een rol. Een campagne met haar in de hoofdrol zorgt voor een vol uitvak in het Yanmar Stadion.

Op 18 december 2015 won NAC met 0-1 op bezoek bij Almere City. Luis Pedro maakte het enige doelpunt van de avond, al zullen weinig supporters zich die goal nog herinneren. De meegereisde supporters hadden die avond namelijk meer oog voor de hulpkracht bij de catering in het uitvak. De NAC-fans raakten niet uitgepraat over Maxime, een 25-jarige kapster en tevens vierdejaars student Communicatie die vorig jaar nog op de 483e plaats in de FHM 500 stond. Tijdens de wedstrijd was zij op sociale media onderwerp van gesprek onder de NAC-aanhang.

“Ik had gelijk door dat ik het middelpunt van alle aandacht was. Ik wist toen niet dat het uiteindelijk ook op social media was verschenen”, vertelde ze later in een interview met Awaydays Magazine. De NAC-fans plaatsten massaal foto’s van haar op sociale media. “Ik had toen die wedstrijd gespeeld werd nog Twitter. Ik werd die avond veel vermeld op foto’s tijdens die wedstrijd. De NAC-supporters hadden zelfs foto’s van mij gemaakt. Ook hadden ze een foto op Twitter zodanig bewerkt dat ik leek op een NAC-supporter. Ik kreeg berichtjes dat ze het leuk vonden om me weer te zien.” De Bredase voetbalfans waren wild van Maxime en raakten niet over haar uitgepraat. Vanuit Breda werd in 2017 nog massaal gestemd om haar op nummer 1 te krijgen in de FHM 500. Ze moest het uiteindelijk doen met de 457e plaats.

Op maandag 25 januari 2016 stond het duel tussen Jong Ajax en NAC op het programma in de Eerste Divisie. Omdat de Amsterdammers de Bredase aanhang niet kwijt kon op De Toekomst, werd de wedstrijd verplaatst naar het Yanmar Stadion en dat zorgde voor blije gezichten bij de fans van de bezoekende partij. Maxime kon er echter niet bij zijn en dat zorgde voor teleurstelling in Breda. “De wedstrijd werd kort van tevoren verplaatst dat ik mijn afspraken niet meer kon verzetten”, aldus Maxime. “Ik kreeg die avond veel berichtjes waar ik was en of ik nog langs zou komen.”

De uitwedstrijden naar Almere City werden voor bezoekende clubs plots een stuk interessanter. Ook de supporters van FC Emmen konden de aanwezigheid van het model waarderen. “Van een aantal supportersgroepen kreeg ik leuke, grappige berichtjes. Zo noemden de supporters van FC Emmen mij het ‘snoepje van de week’”, legde ze uit in het tijdschrift. Twitter heeft ze inmiddels verwijderd, want ze maakte de overstap naar Instagram waar ze onder de naam smakje op het moment van schrijven gevolgd wordt door ruim 3.700 accounts. “Nu worden er alleen berichtjes gestuurd via Instagram.”

Toen NAC in 2017 opnieuw op bezoek ging bij Almere City was Maxime er wederom niet bij. Haar inbox op Instagram stroomde vol met vragen over haar afwezigheid. Inmiddels is ze niet meer werkzaam bij Almere City, maar daar komt vrijdag voor een keer verandering in. Perry Hendriks was in 2015 perschef bij NAC en intussen werkzaam in de communicatie bij Almere City. Hij zette een campagne op met Maxime in de hoofdrol met als doel het uitvak vol te krijgen. Daar slaagde hij met vlag en wimpel in, want vrijdag reizen vierhonderd supporters vanuit Breda naar Almere. “Ik voel me vereerd en vind het erg bijzonder dat Almere zo’n moeite doet voor mij”, vertelt Maxime in gesprek met BN DeStem. “Ik word er eigenlijk best verlegen van dat ik zoveel liefde krijg van NAC-supporters. Ik vraag me af waarom.”

“De supporters van NAC hebben het vaakst gevraagd of ik wilde terugkomen”, vervolgt ze in het regionale dagblad. Maxime kijkt uit naar het weerzien met de Bredase achterban. “Ik hoop veel bekende gezichten te zien. De eerste helft zal ik mijn werkzaamheden doen in de catering, de tweede helft ben ik op de tribune te vinden en kunnen de supporters een biertje met me drinken. Uiteraard mogen ze ook op de foto, als ze dat willen.” Ze geeft aan dat ze zich gevleid voelt door alle aandacht die ze krijgt. “Maar het voelt wel een beetje gek en soms wat ongemakkelijk”, aldus Maxime. “Voor mij is het belangrijkste dat iedereen het gezellig heeft vrijdag. Het uitvak vind ik oprecht leuk, omdat ik nieuwe mensen ontmoet in plaats van steeds de bekende Almeerse gezichten zie.”

Maxime en de NAC-fans houden er een goede band op na. Zo bezocht ze al eens een wedstrijd van NAC in het Rat Verlegh Stadion. Ze was erbij toen NAC met 0-8 onderuit ging tegen Ajax. Mogelijk woont ze op vrijdag 21 februari, bij aanvang van carnaval, de uitwedstrijd van Almere City tegen NAC bij. “Het lijkt mij ook hartstikke leuk om een keer naar Breda te komen en een thuiswedstrijd van NAC bij te wonen. Dan pak ik meteen de derde helft mee.” De wedstrijd tussen Almere en NAC begint vrijdag om 20.00 uur.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.