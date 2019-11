‘Of ik in San Siro of in de beker tegen Rijnsburgse Boys speel, maakt niet uit'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Flor Van Den Eynden, die Internazionale afgelopen zomer verruilde voor FC Eindhoven.

Door Chris Meijer

Vorig seizoen stond Flor Van Den Eynden met het beloftenteam van Internazionale nog in het Giuseppe Meazza, voor vijftien- tot twintigduizend toeschouwers. De negentienjarige verdediger moet lachen om het contrast met het Jan Louwers Stadion, waar hij dit seizoen met FC Eindhoven de thuiswedstrijden afwerkt. “Ik vind de sfeer in de Keuken Kampioen Divisie ook leuk, het is fijn. Ik ben tevreden, hoor”, reageert hij nuchter. Van Den Eynden verruilde Internazionale afgelopen zomer voor FC Eindhoven, na een succesvolle stageperiode. In de voorbije tijd heeft de jonge Belg zich in de basiself van trainer Ernie Brandts gespeeld, waardoor hij reeds zeven officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. De speelminuten in het profvoetbal waren voor Van Den Eynden de voornaamste reden om voor een overstap naar Eindhoven te kiezen.

Van Den Eynden maakte vorige week in het bekerduel met Rijnsburgse Boys (0-4 zege) zijn eerste treffer voor FC Eindhoven.

“Ik zat bij de beloften van Inter, maar het is daar heel moeilijk om een kans te krijgen in het eerste. Dat is logisch. Eindhoven ligt dicht bij mijn huis in België, eigenlijk dichter dan alle Belgische clubs. Ik heb ritme nodig in een eerste elftal, ik wilde een stap omhoog maken en het project van Eindhoven sprak me aan. De keuze was daardoor vrij simpel, ik heb niet lang hoeven nadenken over het aanbod van Eindhoven. Ik dacht: oké, dat is wel interessant. De Keuken Kampioen Divisie is geen laag niveau. Ik ga het proberen en we zien wel hoe het is”, zo legt Van Den Eynden zijn keuze voor Eindhoven uit. Toen hij eenmaal de knoop had doorgehakt om Internazionale achter zich te laten, spookte een overstap naar Nederland al door zijn hoofd. “Mijn voorkeur lag bij België of Nederland, want in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Spanje is het ook lastiger om in een eerste elftal te komen. Ik weet dat jonge jongens hier meer kansen krijgen dan in alle andere landen, dus het was daardoor aantrekkelijker om voor een Nederlandse club te kiezen. In België vallen ze doorgaans sneller terug op jongens met ervaring, dus daardoor zat Nederland al in mijn hoofd. Je moet ergens kunnen starten, dat is in de Eredivisie ook weer iets lastiger.”

Het was voor Van Den Eynden overigens geen gemakkelijk besluit om Internazionale na tweeënhalf jaar te verlaten. I Nerazzurri namen hem in januari 2017 over van KV Mechelen, nadat hij was opgevallen in een interland met België Onder-17 tegen Zwitserland. “Ik was goed, scoorde en na afloop kwam er ineens een manager naar me toe met de boodschap dat Internazionale belangstelling had. Ik wist op dat moment nog niks van zaakwaarnemers of managers. We hebben een halfuur met hem gepraat en toen we terug in de auto zaten, kon ik niet geloven wat er gezegd was. Ik heb er nachten niet van geslapen, omdat ik het zó geweldig vond”, blikt de Belgische verdediger terug op zijn overstap naar Italië. De eerste maanden bij Internazionale verliepen voor Van Den Eynden echter verre van geweldig. Door problemen met het papierwerk was hij in zijn eerste halfjaar niet speelgerechtigd, terwijl hij zowel op als buiten het veld behoorlijk moest wennen aan de gang van zaken in Zuid-Europa.

“Het is een hele mooie ervaring geweest, maar het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Iedere voetballer moet wennen aan zo’n grote stap, je ziet het bij veel spelers. Ik ben na zes maanden naar de beloften gegaan en vanaf toen ging het beter, vooral doordat ik moeite ben gaan doen om de taal onder de knie te krijgen. Engels spreken ze bijna niet, los van de buitenlanders en een enkele Italiaan. Alles gaat in het Italiaans, dus je moet het leren om alles te kunnen verstaan en begrijpen. De Italiaanse les op school is niet genoeg, je moet het durven praten. Al pratend leer je, zo heb ik het ervaren.” Als Van Den Eynden gevraagd wordt of hij daardoor de situatie van Matthijs de Ligt bij Juventus kan begrijpen, knikt hij bevestigend. “Je kan in het begin niet communiceren. Ze letten daar ook nog eens op ieder klein detail, je hebt weken en maanden nodig om dat op te pikken. Als je het eenmaal onder de knie hebt, word je veel sneller beter. Bij Ajax hebben we gezien wat hij kan. Hij is een geweldige verdediger, die de beste van de wereld kan worden of zelfs al is. Maar het is puur een aanpassingsperiode, daarna zal hij weer zijn niveau van Ajax of nog hoger halen.”

Van Den Eynden (rechts) vecht een duel uit tijdens de Youth League-wedstrijd tussen Internazionale en Tottenham Hotspur (1-1) in 2018.

Na een halfjaar vond Van Den Eynden zijn plek bij Internazionale, waarna hij twee jaar in het beloftenteam van de Italiaanse topclub speelde. “Het jeugdcomplex was eigenlijk best normaal, niks bijzonders vergeleken met Nederland of België. Maar de beloften trainen op hetzelfde complex als het eerste en dan zie je wel dat Inter een hele grote club is. In de beloftencompetitie komt er ook behoorlijk wat volk kijken, de wedstrijden worden uitgezonden op televisie. Wedstrijden tegen Juventus en AC Milan waren geweldig, maar de grootste topploeg was Atalanta. Dat was echt een heel goed team. De grote wedstrijden, bijvoorbeeld de bekerfinale en de Supercoppa, mochten we ook in het stadion spelen. Ik heb twee of drie wedstrijden in het San Siro gespeeld, dat is een geweldige ervaring. Er zaten vijftien- tot twintigduizend man op de tribune, al viel dat nog niet eens zo op in zo’n groot stadion”, glundert hij. Spijt van de keuze om op jonge leeftijd al naar Italië te verkassen, heeft Van Den Eynden dan ook geenszins.

“Als ze me nu zouden vragen of ik terug in de tijd wil om dezelfde keuze te maken, in de wetenschap dat het zo zou lopen, zou ik het zonder twijfel doen. Ik ben echt blij met de keuze, ik heb verdedigend zoveel bijgeleerd. Die lessen helpen je verder in je carrière en je kan ze overbrengen op andere spelers. Ik merk nu dat mijn positiespel heel anders is, ik kan bijvoorbeeld ballen onderscheppen die ik voorheen niet had gezien. Ik herken alle situaties en de risico’s veel beter”, legt Van Den Eynden uit. Mede daardoor was de stap van het ‘tactische’ Italiaanse voetbal naar het ‘technische’ Nederlandse voetbal wel even wennen. Na in de eerste vier wedstrijden niet te hebben gespeeld, maakte hij in het duel met Telstar (4-1 zege) zijn debuut voor FC Eindhoven. In het treffen met NAC Breda (2-2) had hij vervolgens zijn eerste basisplaats. “Ik merk zeker en vast dat het makkelijker gaat nu ik een aantal wedstrijden achter elkaar speel. Ik kreeg geregeld van de trainer te horen dat hij tevreden was en dat de kans vanzelf wel zou komen. Nu spelen we veel wedstrijden in een korte tijd, dat is eigenlijk perfect voor mijn ritme. Het niveau van de eerste ploeg van Eindhoven ligt hoger dan bij de beloften van Inter.”

Dat Van Den Eynden in zijn eerste weken geduld moest betrachten, zorgde niet voor extra druk toen hij wel de felbegeerde speelminuten kreeg. “Ik leg mezelf nooit veel druk op voor een wedstrijd, ik heb nooit echt stress. Ik weet wat ik kan en niet kan. Als je San Siro binnenstapt, kijk je wel even om je heen. Maar op het moment dat je het veld opstapt, is de druk weg. Of ik nu voor twintigduizend man in San Siro of in de KNVB Beker tegen Rijnsburgse Boys speel, maakt me niet uit. Vanaf de warming-up valt de stress of druk weg, het maakt allemaal niet uit.” Na dertien wedstrijden is FC Eindhoven de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie, maar volgens Van Den Eynden moet het behalen van de play-offs een ‘gezonde ambitie’ zijn. “We hebben de kwaliteiten om dat te kunnen halen, we doen niet onder voor heel veel ploegen met deze selectie.” In persoonlijk opzicht is hij even ambitieus. “Ik wil allereerst mijn basisplaats vasthouden en zoveel mogelijk spelen. Na twee of drie jaar wil ik een stapje hogerop zetten, het is geweldig dat ik hier die kans krijg. Dan denk ik wel voornamelijk aan de Eredivisie of de Jupiler Pro League. Ik stel doelstellingen voor mezelf en ik wil zo hoog mogelijk mikken, maar tegelijkertijd wil ik realistisch blijven. De volgende stap is misschien niet per se een topclub, maar misschien eerder een ploeg die op het hoogste niveau een beetje onderin meedoet. Ik ben nog altijd maar negentien, ik heb nog tijd genoeg.”

Naam: Flor Van Den Eynden

Geboortedatum: 29 juli 2000

Club: FC Eindhoven

Positie: verdediger

Sterke punten: positionering, passing, kopkracht