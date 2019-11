‘Zijn deze spelers klaar om de stap naar Feyenoord 1 te maken? Dat denk ik niet’

FC Dordrecht is niet tevreden over het samenwerkingsverband met Feyenoord, zo laat nieuwbakken technisch directeur Harry van den Ham duidelijk merken. Volgens de bestuurder van de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie voegen de spelers die door Feyenoord naar Dordrecht zijn gestuurd weinig toe aan de selectie van trainer Cláudio Braga.

"Wij bieden Feyenoord een podium. Als je een podium biedt in de Keuken Kampioen Divisie is dat voor de ontwikkeling van een speler heel goed", stelt Van den Ham in een interview met RTV Rijnmond. "Dat zie je bij Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV. Je ziet hoeveel spelers er daar doorkomen vanuit de jeugdopleiding. Waar het dus stokt is bij Feyenoord. Zij hebben besloten om niet met een elftal deel te nemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Dan denk ik dat je de slag gemist hebt, terwijl wij als Dordrecht een podium bieden."

Blinker ziet trend: 'Spelers durven nu meer'

Dordrecht maakt dit seizoen op huurbasis gebruik van onder meer Feyenoord-spelers Jordy Wehrmann en Ramón ten Hove. Laatstgenoemde is echter reservespeler, tot verbazing van Van den Ham. "Dan moet je je wel afvragen of dit de spelers zijn die we nodig hebben bij Dordrecht. Ik ben met Martin van Geel (voormalig technisch directeur Feyenoord, red.) in gesprek geweest over Matthew Steenvoorden. Dat was echt een topper voor ons. Als je die kant op gaat, zou het mooi zijn."

Van den Ham ziet desondanks ook voordelen in de samenwerking met Feyenoord, al wil hij eerst een goed beeld krijgen van de kwaliteiten van de huidige Dordrecht-selectie. "Ik kan de kwaliteit nog niet helemaal inschatten, want ik heb de spelers nog niet gezien. Als je zo'n samenwerking aangaat, moet je er allebei beter van worden. Zijn deze spelers klaar om de stap naar Feyenoord 1 te maken? Dat denk ik niet. Je moet dus kijken naar welke spelers die stap wèl kunnen maken", aldus de 'td' van Dordrecht, die enkele jaren geleden nog trainer was van de Schapenkoppen.