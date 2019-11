‘Kwaadwillenden’ teisteren VVV - Feyenoord: ‘Dit fenomeen baart ons zorgen’

Rond de wedstrijd VVV-Venlo - Feyenoord afgelopen zondag (0-3) zijn er enkele randzaken voorgevallen die VVV ernstig betreurt, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. 'Het feit dat goedwillende supporters de dupe worden van kwaadwillende stadionbezoekers, is een fenomeen wat de club zorgen baart', zo beginnen de Limburgers in een statement.

VVV-Venlo had in overleg met de lokale driehoek diverse maatregelen genomen zoals het traceren en blokkeren van de kaartverkoop voor thuistribunes aan Rotterdamse supporters. Daarnaast was er sprake van een 'risicowedstrijd' met bijbehorende verscherpte regelgeving voor onder andere de ticketverkoop, toegangscontrole en het scheiden van bepaalde tribunevakken middels gesloten poorten.

De club stelde deze maatregelen in om de veiligheid van alle stadionbezoekers te waarborgen. 'De wanordelijkheden betrof een groep bezoekers op de thuistribunes met kwaadwillende bedoelingen. Dat zal de club niet tolereren. Er wordt dan ook, in samenwerking met politie en justitie, een onderzoek ingesteld. Vervolgens zullen er passende maatregelen worden genomen', zo klinkt het.

"Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, hebben diverse stadionbezoekers gistermiddag derhalve een zeer vervelend gevoel overgehouden", laat directeur Marco Bogers weten op de clubsite. "Dat vindt de club een zeer kwalijke zaak en daar willen wij dan ook onze welgemeende excuses voor aanbieden. VVV-Venlo zal de bezoekers die zondag direct werden geconfronteerd met deze ongeregeldheden, tegemoet komen. Als compensatie voor een ontzettend vervelende ervaring, zal de club hen op korte termijn tóch een mooie, positieve én onvergetelijke ervaring aanbieden."