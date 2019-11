Ajax gaat ‘te ver’ en krijgt wind van voren: ‘Dan moet je als club eerlijk zijn’

Ajax maakte onlangs bekend dat men in de winterstop een oefentoernooi gaat spelen in Qatar. De beslissing van de Amsterdamse club om daar een lucratief trainingskamp van circa 700.000 euro te beleggen, kan op veel kritiek van de buitenwacht rekenen. Ruud Gullit begrijpt niet zo goed waarom juist Ajax zo wordt aangepakt vanwege dit besluit.

"Iedereen gaat er toch naartoe?", begon de oud-international van Oranje zondagavond bij Rondo van Ziggo Sport. Sjoerd Mossou, Jan van Halst en Youri Mulder vinden de beslissing van Ajax wel discutabel. "Ik zou er nooit naartoe gaan. Als je erheen gaat om geld te verdienen, dan moet je dat ook eerlijk zeggen. Maar als één club verzuipt in het geld, is het Ajax wel", stelde de journalist van het Algemeen Dagblad.

Erik ten Hag: 'Gelukkig hebben we het hoofd koel gehouden'

Mulder gaf aan dat het simpelweg een morele kwestie is. "Als je daar een WK moet spelen, dan moet dat. Het Nederlands elftal moet daar over vier jaar heen (als ze zich kwalificeren, red.), dat kan niet anders. Maar Ajax kiest ervoor om daar een trainingskamp te doen. Dat gaat dan net te ver." Van Halst vulde aan: "Het levert toch ook geen tien of honderd miljoen op?!"

Gullit was van mening dat Ajax gewoon kan gaan, ondanks het feit dat honderden 'slavenarbeiders' zijn overleden tijdens de bouw van stadions. "Je kan er gewoon naartoe gaan. Ik kom daar al jaren. Natuurlijk weten we wat er gebeurd is en zijn er veel verbeterpunten. Maar er zijn veel clubs die gaan, niet alleen Ajax. Internazionale, Juventus, Bayern München..."