Van Hanegem kritisch: ‘Er lopen spelers rond die duidelijk niet meer willen’

Willem van Hanegem hoopt nog altijd dat er bij Feyenoord zich iemand aandient die de club echt verder brengt. Dick Advocaat deed vorige week zijn intrede als opvolger van Jaap Stam, waarbij ook de rest van de technische staf een transformatie onderging. De Kromme wil echter dat er weer een duidelijke koers wordt uitgestippeld om de andere topclubs weer in zicht te krijgen.

“Mark Koevermans is de man die algemeen directeur zou moeten worden en ik vraag me af waarom”, schrijft de oud-voetballer maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Op het veld is er nu slechts sprake van repareren. Dat Jaap Stam zelf opstapte en dus ook geen cent meekrijgt van de club, daar heb ik wel waardering voor.”

De 0-3 overwinning op VVV-Venlo zegt Van Hanegem nog niets. “VVV is een elftal dat nauwelijks iets kan en bovendien lopen er een paar spelers rond die duidelijk niet meer willen. Ze vonden zelf wel dat ze alles hadden gegeven, maar dat viel reuze mee”, aldus de columnist, die heeft meegekregen dat Jan-Arie van der Heijden weer een prominente rol speelt bij Feyenoord na de komst van Advocaat.

“Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Feyenoord houdt het nu compact en loopt naar achteren, zoals hij dat voorheen ook graag deed. Marcos Senesi kostte veel geld, maar zit weer op de bank. Die jongen speelt voor Jong Argentinië en moet dus wat kunnen. Dat hebben we nog niet gezien, maar nu zullen we het voorlopig ook niet weten. Die zes miljoen euro die de club heeft neergeteld, die moeten wel worden terugverdiend”, doelt Van Hanegem op de transfersom van Senesi.