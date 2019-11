FC Groningen dankt uitblinker Sierhuis voor zege op zwak Willem II

FC Groningen heeft zondagmiddag in een niet al te best duel met 2-0 gewonnen van Willem II, waardoor de Trots van het Noorden aansluiting houdt met de subtop van de Eredivisie. Kaj Sierhuis was de grote man aan de zijde van de thuisploeg, want de aanvalsleider van Groningen verzorgde de totale productie van het elftal van trainer Danny Buijs. Sierhuis sloeg kort voor en net na rust keihard toe, klappen die Willem II niet meer te boven kwam.

De bezoekers in het Hitachi Capital Mobility Stadion werden in de eerste helft bepaald niet verwend, want beide ploegen bakten er niet veel van, zeker niet in aanvallend opzicht. Willem II had op voorsprong kunnen komen na 27 minuten, na verkeerd inschatten van Groningen-verdediger Ko Ikatura. De doorgebroken Vangelis Pavlidis wist echter niet te profiteren van het slippertje en schoot naast, tot opluchting van alles en iedereen bij FC Groningen.

Vijf minuten voor rust werd er wel gescoord, alleen niet door de Tricolores. Sierhuis werd op maat bediend door de mee opgekomen Django Warmerdam en de ex-Ajacied rondde vervolgens bekwaam af met een hard schot van dichtbij. Slechts twee minuten na rust was Sierhuis wederom trefzeker. Joel Asoro kopte de bal goed door op de jonge aanvaller, die de bal keihard in de bovenhoek knalde. Sierhuis kreeg na ruim een uur spelen een publiekswissel, met Charlison Benschop als zijn vervanger in de voorhoede van de Groningers.

Willem II, waar Jong Oranje-debutant Ché Nunnely in de rust in de kleedkamer achterbleef, probeerde in de slotfase om het duel weer spannend te maken, maar het ontbrak de Tilburgers aan stootkracht in aanvallend opzicht. Ook Paul Gladon, met een verleden in Groningen, wist niet te scoren voor de verliezend bekerfinalist van afgelopen seizoen. Benschop liet aan de andere kant nog een goede kans voor Groningen onbenut, maar er kwam in het laatste gedeelte van het treffen in Groningen geen verandering meer in de stand.