AZ profiteert optimaal van vroege rode kaart bij FC Twente

AZ heeft zaterdag de derde opeenvolgende zege in alle competities geboekt. Na de overtuigende driepunters tegen FK Astana (6-0) en PSV (0-4) dolf ook FC Twente het onderspit tegen het team van Arne Slot: 3-0. De bezoekers stonden ruim zeventig minuten met tien man op het veld. Door de overwinning komt AZ met 26 punten op de tweede plaats en heeft men twee punten meer dan PSV. De achterstand op Ajax bedraagt zes punten.

AZ leidde na het klinken van het rustsignaal geheel verdiend tegen tien man van FC Twente. De bezoekers uit Enschede stonden na zeventien minuten spelen reeds met tien man op het veld: Joël Drommel torpedeerde Myron Boadu en mocht van scheidsrechter Danny Makkelie direct inrukken. Javier Espinosa werd vervolgens vervangen door Jorn Brondeel, die daarmee zijn eerste minuten in de Eredivisie van het seizoen maakte.

Het team van Slot kon niet direct van de overtalsituatie profiteren. Een inzet van Owen Wijndal, na een goede combinatie met Oussama Idrissi, raakte de kruising en vijf minuten voor de rust eindigde een ferme knal van de linksback op de paal. FC Twente leek de eerste helft te overleven, maar AZ sloeg in de extra tijd alsnog toe. Met een fraaie afstandsknal via de paal zette Pantelis Hatzidiakos de 1-0 op het scorebord.

FC Twente, met Wout Brama na rust in de plaats van Rafik Zekhnini, werd in het begin van de tweede helft overrompeld door AZ. Yukinari Sugawara raakte de paal na een fraai overstapje van Calvin Stengs, die niet veel later zelf een kans verprutste. Tien minuten na de onderbreking verdubbelde AZ alsnog de voordelige marge. Brondeel legde de bal voor de voeten van Dani de Wit, die dankbaar profiteerde: 2-0.

FC Twente sputterde nog wat tegen, maar twaalf minuten voor tijd verscheen de 3-0 op het scorebord. Via de binnenkant van de paal tekende Boadu voor zijn zevende van het seizoen. Hij is met 18 jaar en 292 dagen nu de jongste AZ-speler ooit met tien Eredivisie-goals. De uitslag had nog hoger kunnen uitvallen, maar Wijndal was slordig in de afwerking en ook Ferdy Druijf liet na om zijn eerste van het seizoen te maken. FC Twente staat tiende op de ranglijst, maar kan zondag enkele plaatsen zakken.