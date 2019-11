Derby County en Phillip Cocu breiden goede thuisreeks verder uit

Derby County presteert de laatste weken vrij wisselvallig, maar niet voor eigen publiek. Het team van manager Phillip Cocu boekte zaterdag ten koste van Middlesbrough de vierde opeenvolgende thuiszege in de Championship: 2-0. The Rams staan door de zege op een vijftiende plaats en spelen over een week bij Nottingham Forest, dat met slechts vier punten meer op een vijfde stek op het op een na hoogste niveau van Engeland terug te vinden is.

Na iets meer dan twintig minuten spelen nam Derby, met Kelle Roos op doel, de leiding. Tom Lawrence ontving de bal van Chris Martin en schoot het leer vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen: 1-0. Tien minuten later stond Boro met tien man op het veld: George Saville kreeg rood voor een hoge en late charge op Krystian Bielik. Bijna 27.000 toeschouwers op Pride Park zagen pas in de slotminuten de 2-0 op het scorebord verschijnen, dankzij een tweede voltreffer van Lawrence.