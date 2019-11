‘Ik mocht het nieuws over Oranje aan hem vertellen, maar wel over de telefoon’

Calvin Stengs is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november), tot grote vreugde van Arne Slot. De AZ-trainer, die het heuglijke nieuws persoonlijk mocht overbrengen aan de aanvaller, is blij dat Stengs zo sterk is teruggekomen van een zeer zware periode.

"Het is vooral mooi voor hemzelf, en indirect ook een beetje voor ons als club", concludeert Slot vrijdagmiddag op de website van AZ. De trainer van de Alkmaarders ziet dat de goede resultaten van zijn elftal niet onopgemerkt blijven, want in een eerder stadium debuteerde Pantelis Hatzidiakos voor Griekenland. "Op het moment dat het goed gaat met de club en het team, dan profiteren de individuen daarvan."

Slot mocht de boodschap van Koeman over de voorselectie doorgeven aan Stengs, al kon dat niet persoonlijk. De aanvaller had namelijk een paar dagen vrijaf gekregen. "Ik mocht het hem dus vertellen, maar het moest wel over de telefoon. Ik merkte wel dat hij heel blij was. Het is knap hoe hij op jonge leeftijd is teruggekomen van langdurig blessureleed. En naast een goede voetballer is het ook nog eens een heel fijne jongen. Iedereen in de club gunt hem dit."

Stengs moet echter eerst zaterdag aan de bak tegen FC Twente, waar Marino Pusic tot afgelopen seizoen trainer was. Laatstgenoemde werkt tegenwoordig als assistent-coach van AZ. "Of hij de bespreking gaat doen? Vorige week wonnen we met 0-4 bij PSV, waar Pascal Jansen (de andere assistent-trainer van AZ, red.) een verleden heeft. Hij heeft ons toen goed kunnen helpen, dus het lijkt me vrij logisch dat Marino nu wordt betrokken", beantwoordt Slot zijn eigen vraag. Ron Vlaar en Joris Kramer ontbreken bij AZ, terwijl Jonas Svensson een twijfelgeval is.