‘Vuurwerkrel’ FC Groningen krijgt staartje; KNVB stelt officieel onderzoek in

Er wordt een officieel onderzoek ingesteld naar de incidenten rondom het bekerduel van FC Groningen met Harkemase Boys van woensdagavond, zo laat de KNVB donderdag weten. Tijdens de bekerontmoeting in Friesland ontplofte een vuurwerkbom nabij Harkema-doelman Erick Jansema, terwijl achter zijn doel flink werd gevochten door supporters. De politie had extra personeel nodig om de rust te laten terugkeren.

"Dit wordt een zaak voor de onafhankelijke aanklager", stelt KNVB-woordvoerder Daan Schippers in een reactie aan het Dagblad van het Noorden. "Alle verklaringen zullen worden opgevraagd en dan zal de aanklager er ongetwijfeld een onderzoek naar instellen." Het duel dreigde te worden gestaakt, maar het bleef uiteindelijk bij een afkoelingsperiode. Groningen zegevierde dankzij twee doelpunten van Samir Memisevic (1-2) en staat daardoor in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Trainer Danny Buijs had het na afloop tegenover bovengenoemde krant voornamelijk over de wanordelijkheden buiten het veld. "Zo'n bom is nog een eenmansactie, maar die tientallen mensen die met elkaar op de vuist gaan, dat is echt onbegrijpelijk. Er staan wel vijftig kinderen bij. Het is krankjorum. Als je wilt vechten, ga dan in een weiland staan of ga op een vechtsport. Dat ga je toch niet hier lopen doen", aldus de woedende coach van de Trots van het Noorden.

Buijs vroeg zelfs aan de scheidsrechter of het bekerduel niet definitief gestaakt moest worden. "Hij zat zelf ook te twijfelen of we nog verder moesten gaan, maar dan verpest je het natuurlijk ook voor de goedwillenden." Albertus Boonstra, voorzitter van Harkema, wees al snel met de beschuldigende vinger naar de supporters uit Groningen. "Een ding is duidelijk, het waren de FC Groningen-supporters die dat vuurwerk hebben gegooid. Niet de fans van ons."