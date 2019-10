Diemers schittert met hattrick in streekderby met half uur oponthoud

Het duel tussen Fortuna Sittard en VVV-Venlo is zaterdagavond in het voordeel van de thuisploeg geëindigd. De ploeg van Sjors Ultee zegevierde met 4-1, mede dankzij een hattrick van Mark Diemers. Door een loshangend reclamebord was het niet mogelijk om om 19.45 uur af te trappen en begon het duel een half uur later. Fortuna komt door de zege op evenveel punten als VVV, negen.

Fortuna begon ietwat scherper aan de wedstrijd en nam na negen minuten de leiding. Na een overtreding op Bassala Sambou op links schoot Diemers de bal uit de toegekende vrije trap in de korte hoek achter Thorsten Kirschbaum: 1-0. Het eerste half uur was niet spectaculair: de ploeg van Ultee speelde het betere voetbal, terwijl VVV wat kleine kansen kreeg zonder Alexei Koselev in de problemen te brengen.

Na 27 minuten spelen verscheen de 2-0 op het scorebord. Het was wederom Diemers die Kirschbaum met een schitterende vrije trap kansloos liet. Op slag van rust liet VVV zich toch nog even gelden. Richard Neudecker maakte bijna aan de aansluitingstreffer, terwijl Lee Cattermole bijna raak schoot uit een corner.

Fortuna gooide de derby na rust definitief in het slot, al was het VVV dat sterker aan de tweede helft begon. Vijf minuten na de onderbreking eindigde een verwoestend schot van Ciss eveneens achter Kirschbaum: 3-0. Luttele minuten later dacht Diemers een hattrick te hebben gemaakt, met een normaal velddoelpunt, maar de VAR keurde de treffer af vanwege hands van Sambou.

VVV drong in de laatste twintig minuten weer ietwat aan en verkleinde de nadelige marge via Johnatan Opoku, die raak kopte uit een corner: 3-1. De Venlonaren zetten meer druk en waren via Opuku tot tweemaal toe dicht bij de 3-2, onder meer via een van richting veranderde vrije trap op de bovenkant van de lat. Na een botsing tussen Ciss en Tobias Pachonik wees Danny Makkelie echter naar de stip en maakte Diemers vanaf elf meter zijn derde van de avond.