Pulisic drukt met klinkende hattrick eindelijk stempel bij Chelsea

Chelsea heeft zaterdagavond de zege op Ajax in de Champions League (0-1) een uitstekend vervolg gegeven. De ploeg van manager Frank Lampard won op bezoek bij Burnley verdiend met 2-4. Christian Pulisic, die de laatste weken onder vuur lag in Engeland en nog niet gescoord had voor Chelsea, was met drie doelpunten de absolute uitblinker.

Pulisic was de enige nieuweling in het basiselftal van Lampard ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax; de Amerikaan verving Callum Hudson-Odoi en betaalde dat vertrouwen binnen twintig minuten terug. Pulisic onderschepte de bal bij rechtsback Matthew Lowton, omspeelde James Tarkowski met een schaar en mikte de bal laag in de verre hoek: 0-1.

Enkele minuten later redde Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga knap op een dreigende poging van Erik Pieters, terwijl Pulisic bij zijn tweede grote kans van de wedstrijd gestuit werd door keeper Nick Pope. De ex-aanvaller van Borussia Dortmund sloeg vlak voor rust echter opnieuw toe. Opnieuw onderschepte Chelsea de bal in de opbouw van Burnley, waarna Pulisic Tarkowski wederom te snel af was en met een bekeken balletje raak schoot: 0-2.

Tien minuten na rust voltooide Pulisic zijn hattrick. Mason Mount legde de bal vanuit de hoek panklaar op het hoofd van zijn ploeggenoot, die achterwaarts binnen kopte: 0-3. Chelsea toonde zich uiterst effectief, want enkele minuten later maakte Willian er 0-4 van. De Braziliaan ging met een schaar om Pieters heen en verschalkte Pope in de verre hoek.

Invaller Hudson-Odoi leek een kwartier voor tijd een penalty te krijgen, maar de VAR draaide die beslissing terug vanwege een schwalbe van de aanvaller. De wedstrijd was op dat moment al lang en breed gespeeld, maar Burnley gaf het thuispubliek in de slotfase toch nog een reden tot juichen. Jay Rodriguez schoot de bal van grote afstand prachtig in de kruising: 1-4. Een van richting veranderd schot van Dwight McNeil leverde ook nog de 2-4 op voor Burnley.