Phillip Cocu verliest met Derby County in KCOM Stadium van landgenoot

Derby County heeft zaterdag een nederlaag in de Championship geleden. Het team van manager Phillip Cocu ging met 2-0 onderuit bij Hull City, waar Jordy de Wijs negentig minuten op het veld stond. Het was voor the Rams, die zestiende staan op de ranglijst, alweer de tweede nederlaag in de laatste drie competitieduels.

In de eerste helft in het KCOM Stadium ging het spel op en neer, met kansen voor beide teams. Kelle Roos tikte onder meer een inzet van Jarrod Bowen over de lat. In het laatste kwartier sloeg Hull City tweemaal toe: Bowen kopte uit een pass van Kamil Grosicki de 1-0 achter Roos en dezelfde wisselwerking betekende zes minuten later ook de 2-0. Derby ontvangt volgende week zaterdag Middlesbrough.