Juventus gunt Matthijs de Ligt geen rust in elftal met wijzigingen

Matthijs de Ligt verschijnt aan het startsignaal van het Serie A-duel tussen Lecce en Juventus. De Nederlander vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de defensie, met Danilo en Alex Sandro op de flanken. Danilo ontbrak recent vanwege een spierblessure en maakt zodoende zijn rentree in het basiselftal.

De verwachting was dat Maurizio Sarri zowel De Ligt als Bonucci rust zou gunnen, daar er ook een midweeks competitieduel met Genoa op het programma staat. De oefenmeester kiest echter voor het vertrouwde hart van de defensie. Merih Demiral en Daniele Rugani moeten zodoende geduld betrachten.

Sarri kiest wél voor enkele wijzigingen op het middenveld. Emre Can en Rodrigo Bentacur zijn de compagnons van Miralem Pjanic. De voorhoede is eveneens nieuw: Federico Bernardeschi vergezelt het Argentijnse duo Gonzalo Higuain en Paulo Dybala. Laatstgenoemde scoorde tweemaal in het Champions League-duel met Lokomotiv Moskou.

Cristiano Ronaldo ontbreekt tegen Lecce: de vedette van Juventus krijgt rust. Aaron Ramsey, Douglas Costa, Marko Pjaca en Giorgio Chiellini zijn wegens blessureleed eveneens achtergebleven in Turijn. Juventus, dat dit seizoen nog geen enkel duel verloor, zoekt tegen Lecce naar de achtste overwinning op rij in alle competities.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain