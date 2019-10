Tottenham op weg naar negatief record bij herhaling van CL-finale

Liverpool krijgt in speelronde tien van de Premier League bezoek van Tottenham Hotspur. De bezoekers uit Londen hebben een goede week achter de rug, want afgelopen dinsdag werd Rode Ster Belgrado in de Champions League met 5-0 verslagen. Ook Liverpool zegevierde in het miljardenbal, daar Racing Genk met 1-4 opzij werd gezet. Opta blikt vooruit op de koploper en nummer zeven van de competitie op Anfield, zondag vanaf 17.30 uur.

o Liverpool heeft slechts één van de laatste dertien ontmoetingen met Tottenham in de Premier League verloren: acht keer winst, viermaal gelijk. In oktober 2017 gingen the Reds met 1-4 onderuit op Wembley.

o Tottenham heeft al acht uitwedstrijden in de Premier League op rij niet gewonnen van Liverpool: drie keer gelijk, vijf keer verlies. In mei 2011 werd voor het laatst gewonnen op Anfield door goals van Rafael van der Vaart en Luka Modric (0-2).

o Liverpool won beide ontmoetingen met Spurs vorig seizoen en versloeg het team van manager Mauricio Pochettino met 2-0 in de Champions League-finale.

o Liverpool verloor slechts 1 van de laatste 48 competitiewedstrijden. In januari 2019 was Manchester City met 2-1 te sterk in het Etihad Stadium.

o Op Anfield is Liverpool reeds 44 Premier League-wedstrijden op rij ongeslagen: 34 overwinningen, 10 remises. Op eigen veld werd in de competitie in april 2017 voor het laatst verloren toen het Crystal Palace van Sam Allardyce op bezoek kwam (1-2).

o Liverpool won de laatste elf competitiewedstrijden op rij op Anfield. Tussen april en november 1985 werd een betere reeks neergezet. Toen won de club dertien thuiswedstrijden voor eigen publiek op het hoogste Engelse niveau.

o Tottenham weet al tien uitwedstrijden op rij niet te winnen in de Premier League: twee keer gelijk, achtmaal verlies. Onder George Graham werd tussen mei 2000 en januari 2001 een nog slechtere serie neergezet van veertien uitwedstrijden zonder zege.

o Sadio Mané (17), Mohamed Salah (12) en Roberto Firmino (7) hebben de afgelopen 52 thuiswedstrijden voor 69 procent van de doelpuntenproductie van Liverpool gezorgd. De laatste keer dat een van de drie aanvallers niet scoorde tijdens een competitiewedstrijd op Anfield, was in December 2018. Toen maakte Divock Origi het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Everton: 1-0.

o Mohamed Salah heeft zes keer gescoord bij zijn laatste acht basisplaatsen tegen Tottenham in alle competities. Vier van die goals maakte hij in het shirt van Liverpool, de anderen namens FC Basel en Fiorentina.