Ajax krijgt primeur in Nederland met headscans in FIFA 20

Ajax wordt de eerste Nederlandse club met realistische gezichten in FIFA 20, zo meldt de club uit Amsterdam. EA Sports introduceert namelijk de officiële headscans van de Ajax-selectie in de game. Een team van EA Sports is speciaal vanuit Canada ingevlogen om alle Ajax-spelers te scannen.

Alle spelers uit de Ajax-selectie zijn vastgelegd door middel van moderne fotoapparatuur. “Hierbij werd gebruik gemaakt van zeventien camera-punten en zeventien flitsers om een gedetailleerde animatie te creëren”, zo meldt Ajax. “Realistische gezichten in de game is een langgekoesterde wens van veel fans in binnen- en buitenland.”

Do they look familliar to you? ?? 30th October -> First club in the Benelux with headscans!#FIFA20 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 25, 2019

Spelers van Europese topclubs zijn al gescand. “Na clubs als Paris Saint-Germain, Manchester United en Real Madrid is Ajax de eerste Nederlandse club waarbij dit is gedaan. Ook de spelers van Ajax zijn erg te spreken over de realistische zichtbaarheid in de game.”

Gamers moeten nog even geduld hebben voordat de nieuwe gezichten van de Ajacieden te bespelen zijn in FIFA 20. Via de update van de game worden de headscans in het spel geplaatst. Vanaf 30 oktober is de update beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en PC.