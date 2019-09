Riechedly Bazoer ‘ontsnapt aan rood’: ‘Hij schopte met opzet op mijn hoofd’

Een opvallend moment in de eerste helft van het duel tussen Vitesse en Fortuna Sittard (4-2). Na een onschuldig duel tussen Riechedly Bazoer en Mark Diemers aan de zijlijn kreeg laatstgenoemde de voet van Bazoer tegen zijn gezicht aan toen beiden opstonden. Diemers gaf Bazoer vervolgens een duw en was na afloop van mening dat rood op zijn plaats geweest zou zijn.

“Ik had echt het gevoel dat hij mij met opzet op het hoofd schopte. Dat is ook de reden dat ik hem duwde”, vertelde Diemers, die een gele kaart kreeg voor het incident, na afloop in gesprek met FOX Sports. “Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik niet snel een duw of een schop geef, maar ik dacht echt dat dit met opzet was.”

Scheidsrechter Joey Kooij liet in de rust aan Diemers weten dat hij achteraf vond dat hij Bazoer een gele kaart had moeten geven. “Maar als ik het zo zie denk ik dat rood wel op zijn plaats was. Ik wil Bazoer niets aannaaien, zo ben ik niet. Ik vind Bazoer er ook de speler niet naar om zoiets met opzet te doen, maar feit is wel dat hij mij met zijn noppen in mijn nek en mijn gezicht raakt. Volgens mij is dat een rode kaart.”

Leonid Slutsky deelde de mening van Diemers allerminst. “Dit lijkt me niet heel bijzonder. Spelen we een sport voor mannen of vrouwen…?”, vroeg de trainer van Vitesse zich openlijk af.