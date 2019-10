‘Het was voor mij geen uitdaging om doelpunten te maken bij Jong Ajax’

Queensy Menig speelt sinds afgelopen zomer in het shirt van FC Twente. De 24-jarige aanvaller begon zijn loopbaan bij Ajax en doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers, maar veroverde nooit een definitieve plaats in de hoofdmacht. In onderstaande video vertelt Menig over zijn tijd bij Ajax en waarom hij ervoor koos om naar PEC Zwolle te verkassen. Via Zwolle, Nantes en Oldham Athletic keerde hij uiteindelijk terug in de Eredivisie.