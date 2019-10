Personele problemen voor Lampard op weg naar duel met Ajax

N'Golo Kanté en Ross Barkley verschenen dinsdag niet op het trainingsveld van Chelsea, zo melden the Blues via de officiële kanalen. Kanté hield een liesblessure over aan de meest recente interlandperiode, terwijl Barkley een enkelkwetsuur overhield aan de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (1-0) van zaterdag. Het is nog niet duidelijk of het duo op tijd fit is voor het Champions League-duel met Ajax van woensdag.

Manager Frank Lampard kon tijdens de oefensessie van dinsdag wel beschikken over Emerson en Antonio Rüdiger, al zullen de middenvelder en de verdediger woensdag niet te bewonderen zijn in de Johan Cruijff ArenA. Lampard zei onlangs dat het hersteltraject van Rüdiger voorspoedig verloopt, maar dat zijn terugkeer in de hoofdmacht van Chelsea nog wel even op zich laat wachten. Emerson viel een maand geleden geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Liverpool en heeft sindsdien niet meer gespeeld voor de Europa League-winnaar.

Andreas Christensen liet de training van Chelsea ook aan zich voorbijgaan en Lampard denkt dat de centrumverdediger nog enkele weken uit de roulatie is. De opvolger van Maurzio Sarri bij de Londense club kan tegen Ajax sowieso geen beroep doen op Ruben Loftus-Cheek, die in mei een gescheurde achillespees opliep en daardoor nog enkele maanden moet revalideren. Lampard beschikt verder over een fitte selectie voorafgaand aan het bezoek aan Amsterdam.

Chelsea, dat voor de allereerste ontmoeting met Ajax ooit staat, begon met een 0-1 nederlaag tegen Valencia aan de groepsfase van de Champions League. De tweede wedstrijd, tegen Lille OSC, leverde de nummer vier in de Premier League wel een zege op (1-2). De confrontatie met Ajax, dat zes punten heeft verzameld, begint woensdag om 18.55 uur.