PSV door de mangel gehaald: ‘Dit is nog nooit voorgekomen volgens mij’

PSV ging zaterdagavond met 3-0 onderuit op bezoek bij FC Utrecht. De Eindhovenaren besloten het duel met negen man, na rode kaarten voor Nick Viergever en Jorrit Hendrix. Willy en René van de Kerkhof zijn in gesprek met Omroep Brabant vernietigend in hun oordeel over PSV en leveren kritiek op trainer Mark van Bommel.

“Achterin, het middenveld, de voorhoede... Nou ja, laten we daar maar niet over praten want de aanvallers waren niet aanwezig. Het was gewoon slecht. En dat tweede doelpunt... Ik weet niet wat Jeroen Zoet daar aan het doen was”, vraagt René van de Kerkhof zich af. Hij plaatst zijn vraagtekens bij de keuzes van Van Bommel. “Ik vind dat Mark van Bommel zich dit moet aanrekenen. Ik had Erick Gutiérrez in de opstelling verwacht, maar daar koos hij niet voor. Dat vond ik wel jammer. Ik denk dat Guti de laatste tijd heeft laten zien dat hij in het elftal thuishoort in plaats van Jorrit Hendrix.”

“Hendrix verloor daaraan voorafgaand een duel op het middenveld - dat hij veel te gemakkelijk inging - en tien minuten later maakte hij een onvoorstelbaar domme overtreding op het middenveld waar hij rood voor kreeg”, zo wijst Willy van de Kerkhof naar de opbouw van de openingstreffer van Sander van de Streek. “Achttien minuten voor tijd beginnen met wisselen is natuurlijk veel te laat. Maar daar zal hij wel zijn redenen voor hebben. Zo zijn trainers nu eenmaal. Ik snap het ook niet.”

“Als Utrecht dit had uitgespeeld en het veld breed had gehouden, was het 4-0, 5-0 of 6-0 geworden. PSV kwam verschrikkelijk goed weg. Je had geslacht kunnen worden met acht veldspelers. Het was een drama. Dit is nog nooit voorgekomen volgens mij”, zo luidt het harde oordeel. René van de Kerkhof is van mening dat Mohamed Ihattaren niet in de basiself had moeten spelen. “Ik vind dat je hem in bescherming had moeten nemen en Guti had moeten laten spelen in zijn plaats. Die jongen is pas zeventien, daar moet je ook rekening mee houden.”