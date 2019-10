Tegenvallend AC Milan loopt in blessuretijd tegen nieuwe domper aan

AC Milan blijft aanmodderen in de Serie A. De voormalig grootmacht uit Milaan speelde zondagavond in eigen huis met 2-2 tegen laagvlieger Lecce, waardoor Milan nu op de twaalfde plek in de Serie A bivakkeert. Na tien wedstrijden hebben i Rossoneri slechts drie competitiezeges geboekt, terwijl men ook al vier keer heeft verloren.

De ploeg van Stefano Pioli kan dit seizoen weinig klaarspelen in de Serie A, waardoor de wedstrijd tegen Lecce werd gezien als een mogelijkheid om de weg omhoog te vinden. De thuisploeg wist na twintig minuten ook op voorsprong te komen via Hakan Calhanoglu, die een lange bal knap vanuit de lucht controleerde en vervolgens hard tegen de touwen werkte: 1-0. Na een uur spelen kwam Lecce echter langszij.

Door een handsbal mocht Khouma Babacar aanleggen vanaf elf meter, maar Gianluigi Donnarumma pareerde het schot. De doelman kon echter niet voorkomen dat de rebound een prooi werd voor de aanvaller: 1-1. Calhanoglu en Krzysztof Piatek leken Milan daarna de drie punten te bezorgen. Eerstgenoemde vond na goed voorbereidend werk Piatek, die de voorzet binnenwerkte: 2-1. Marco Calderoni zorgde er in blessuretijd echter voor dat de fans van Milan wederom een domper te verwerken kregen: 2-2.