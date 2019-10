Vitesse vestigt zich na zorgeloze avond in Venlo steviger in de subtop

Vitesse heeft zaterdagavond moeiteloos gewonnen van VVV-Venlo. De ploeg van trainer Leonid Slutsky nam al in de eerste helft ruim afstand van de Venlonaren, door twee doelpunten van Bryan Linssen en een van Riechedly Bazoer. Na rust tekende Nouha Dicko voor het slotakkoord: 0-4. Vitesse stijgt door de overwinning naar de derde plek en heeft nu evenveel punten als nummer twee PSV.

VVV kreeg met schoten van John Yeboah en Lee Cattermole de eerste kansen in de wedstrijd, maar het was Vitesse dat na een klein half uur op voorsprong kwam. Een lange bal van Armando Obispo over het hele veld belandde bij Linssen, die het speeltuig en aannam en beheerst in het Venlose doel gleed.

Luttele minuten later verdubbelde Linssen de voorsprong van Vitesse. De aanvaller kreeg de bal teruggelegd van collegaspits Dicko en schoot de bal met enig fortuin binnen. Vlak voor rust besliste Bazoer de wedstrijd al. De middenvelder haalde van buiten het strafschopgebied met links uit en zag de bal binnen ploffen. Het schot leek houdbaar voor doelman Thorsten Kirschbaum, die weifelend ingreep.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, hetgeen zich vertaalde naar de tweede helft. Veel gebeurde er niet, al maakte Dicko er in de 53ste minuut nog 0-4 van. De Malinees kreeg een lange bal van zijn doelman Remko Pasveer gelukkig mee en bleef oog in oog met Kirschbaum ijzig kalm. Het had nog erger kunnen worden voor VVV, maar een schot van Navarone Foor ging net naast. Aan de andere kant voorkwam Pasveer op knappe wijze een eretreffer van Yeboah.