Memphis Depay-loos Olympique Lyon sukkelt ook na ontslag Sylvinho

Olympique Lyon blijft ook na de trainerswissel kwakkelen. Bij het debuut van Rudi Garcia, de opvolger van de ontslagen Sylvinho, remiseerden les Gones zaterdagavond met 0-0 tegen Dijon. Er waren veel kansen voor de thuisploeg, maar doelman Alfred Gomis voorkwam keer op keer dat Lyon de eerste overwinning in acht wedstrijden zou boeken. De huidige nummer veertien van de Ligue 1 gaat woensdag in de Champions League op bezoek bij Benfica.

De bovenbeenklachten die hem aan de kant hielden in de interland tussen Wit-Rusland en Oranje, speelden Memphis Depay nog steeds parten. De aanvaller behoorde niet tot de wedstrijdselectie, maar Kenny Tete had wel een basisplek. Moussa Dembélé had mede door de absentie van Depay een basisplaats en zorgde na vijf minuten voor het eerste gevaar, toen hij een voorzet van Fernando Marçal tot doelpunt wilde promoveren. Keeper Gomis reageerde attent. Collega-doelman Anthony Lopes voorkwam halverwege het eerste bedrijf dat een van richting veranderde pegel van Stephy Mavididi een doelpunt opleverde, terwijl Maxwel Cornet kort voor rust naast schoot.

Na de rust bleef Gomis een sta-in-de-weg voor Olympique Lyon. Met zijn voet pareerde de doelman een poging van Dembélé, waarna hij in twee instanties zowel Maxwel Cornet als Jeff Reine-Adélaïde het scoren belette. Houssem Aouar stuitte eveneens op Gomis, die dertien minuten voor tijd ook nog een kopbal van Dembélé uit zijn doel hield. De zes minuten durende blessuretijd bracht evenmin solaas voor de gastheer. Lyon kan zodoende ook onder Garcia nog niet ontsnappen uit de negatieve spiraal. De ploeg verzamelde tien punten uit de eerste tien duels in de competitie.