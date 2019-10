Ajax als het ‘Bayern van Nederland’: ‘Verplicht om kampioen te worden’

Ajax hervat de Eredivisie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen het RKC Waalwijk van Fred Grim. Het is een bijzonder duel voor de trainer van de Noord-Brabanders, want hij heeft een verleden van twintig jaar bij de Amsterdammers. Vanuit Waalwijk kijkt Grim met bewondering naar de prestaties van Ajax in zowel de Eredivisie als Europa. Mede door de financiële middelen is zijn oude club volgens Grim de komende jaren 'verplicht om achtereen kampioen te worden'.

Grim is het eens met de stelling van De Telegraaf dat Ajax hard op weg is om het Bayern München van Nederland te worden. “Meer dan ooit kijkt Ajax nu hoe het eerste elftal elk seizoen weer resultaat kan boeken”, aldus de RKC-trainer. “Kampioen worden en ver komen in Europa is het uitgangspunt. In het verleden was de jeugdopleiding veel meer het uitgangspunt, maar nu wordt niet geschroomd om de geldbuidel flink te laten rinkelen.”

Een samenvatting van het oefenduel tussen sc Heerenveen en Ajax

Met het vertrek van spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong heeft Ajax veel kwaliteit ingeleverd. Grim merkt dat het bij de ploeg van Erik ten Hag nog niet draait zoals aan het einde van vorig seizoen. “Waarbij aangetekend dat het ook vreemd zou zijn als dat wél zo was. Je moet kijken naar het Ajax van vorig jaar omstreeks deze tijd. En dan denk ik dat ze wel wat verder zijn. Op de langere termijn zouden ze hetzelfde niveau moeten kunnen halen.”

Ajax heeft de afgelopen de lijn omhoog ingezet aan de hand van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelerszaken Marc Overmars. Grim antwoord positief op de stelling van de krant dat de twee een standbeeld verdienen bij Ajax. “Die mannen hebben het ontzettend goed gedaan en de mensen binnen Ajax en de fans datgene gegeven waar jarenlang naar is gesmacht: nationale prijzen en Europees succes. Daarvoor hebben ze hun nek uitgestoken door on-Nederlands veel geld uit te geven”, aldus Grim. “En je kent de achterban. Op het moment dat het geen successen had opgeleverd, was het voor Sar en Marc snel afgelopen geweest.”

Zaterdagavond wordt om 18.30 uur afgetrapt in Waalwijk tussen RKC en Ajax. Of het voor de thuisploeg een kwestie van schade beperken wordt? “Wie RKC heeft gevolgd en weet hoe ik als coach in elkaar zit, beseft dat we altijd van het positieve, van voetbal uitgaan en op die manier proberen een resultaat te boeken. Ook tegen Ajax willen we drie punten of een punt pakken.”