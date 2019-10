Spaanse voetbalbond zet definitief streep door El Clásico op 26 oktober

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid, die op zaterdag 26 oktober zou worden afgewerkt, gaat definitief niet door. De Spaanse voetbalbond (RFEF) communiceert via de officiële kanalen dat El Clásico voorlopig is uitgesteld. Barcelona en Real Madrid moeten voor 21 oktober een overeenstemming zien te bereiken over een nieuwe speeldatum voor de onderlinge ontmoeting.

De competitiewedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid stond aanvankelijk eind deze maand gepland in het Camp Nou. Dat duel lijkt echter geen doorgang te kunnen vinden, vanwege de politieke onrust in Barcelona die is ontstaan na de veroordeling van negen Catalaanse separatisten. Er zijn al verschillende protesten geweest en er volgt een grote demonstratie in Barcelona op 26 oktober, de oorspronkelijke speeldatum van El Clásico.

De RFEF meldt dat een speciaal comité heeft besloten om de wedstrijd voorlopig uit te stellen. Indien Barcelona en Real Madrid geen overeenstemming bereiken over een nieuwe speeldatum, zal de competitieleiding proberen om de wedstrijd in te plannen. Diverse Spaanse media verzekeren dat de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid in december afgewerkt zal worden in het Camp Nou, maar de precieze datum is nog onbekend. 18 december wordt genoemd als datum, maar dat zou betekenen dat er midweeks gevoetbald moet worden.

LaLiga ziet El Clásico naar verluidt liever 's weekends afgewerkt worden en denkt daarom aan 7 december als nieuwe speeldatum. Daarvoor zouden de duels van Barcelona en Real Madrid met respectievelijk Real Mallorca en Espanyol wel nog verplaatst moeten worden. Maandag zou er een definitieve oplossing moeten zijn.