‘Ik heb hem altijd een typische Ajax-speler gevonden en dat vind ik nog steeds’

Bart Ramselaar en Adam Maher staan aankomend weekend met FC Utrecht tegenover ex-werkgever PSV. Beide middenvelders belandden op jonge leeftijd bij PSV, maar slaagden er uiteindelijk niet en hebben het voetbalplezier inmiddels hervonden bij FC Utrecht. Dat Maher het uiteindelijk niet gemaakt heeft bij PSV, verbaast Martin Haar enigszins.

Haar was assistent-trainer bij AZ toen Maher er in het seizoen 2011/12 zijn grote doorbraak beleefde. Na twee sterke seizoenen in Alkmaarse dienst volgde voor ongeveer acht miljoen euro een transfer naar PSV, maar dat werd uiteindelijk geen succesvol huwelijk. "In het seizoen dat Adam onder Gertjan Verbeek zijn debuut maakte, behoorde hij tot de absolute toptalenten van Nederland. Naar hem werd op dezelfde manier gekeken, als nu naar Stengs, Boadu en Koopmeiners", memoreert Haar in gesprek met De Telegraaf. "Als zo’n jongen dan naar PSV gaat, verwacht je dat de volgende stap Italië, Spanje of Engeland zal zijn."

Maher speelde in vijf seizoenen tijd uiteindelijk 106 officiële wedstrijden voor PSV en werd tussendoor nog verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. In januari 2018 volgde een transfervrij vertrek naar FC Twente en via opnieuw AZ belandde de vijfvoudig international van het Nederlands elftal afgelopen zomer bij FC Utrecht. "Bij AZ heeft hij daar vorig jaar een heel goed begin mee gemaakt en die lijn moet hij nu doortrekken bij FC Utrecht", vervolgt Haar, die niet uitsluit dat de 26-jarige Maher alsnog de top zal halen. "Het blijft toch een speler, die technisch vaardig is en het spel goed ziet. Spelers zijn op hun 28e op hun best, dus hij heeft nog goede jaren voor zich. Waar hij het beste zou passen? Ik heb hem altijd een typische Ajax-speler gevonden en dat vind ik nog steeds."

Marcel Brands haalde Maher als technisch directeur naar PSV. "Het was toen zo dat Adam met een extreem hoog verwachtingspatroon binnenkwam. In het begin heeft hij veel gespeeld, maar Adam heeft de pech gehad van een systeemwijziging, waardoor hij niet meer als nummer tien kon spelen en hij zich in een andere rol moest ontwikkelen", blikt de huidige beleidsmaker van Everton terug op die periode. "Door zo’n zelfde proces is bij PSV ook Georginio Wijnaldum gegaan en hij heeft wel de juiste ontwikkeling opgepakt. Adam is blijven hangen en heeft daarna ook wat minder gelukkige keuzes gemaakt met onder andere zijn verhuur naar Turkije."