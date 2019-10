Clausule van 150 miljoen euro biedt Man United hoop

Leicester City is bereid om ver te gaan om Ben Chilwell aan boord te houden. De verdediger kan een nieuw contract ondertekenen en zal dan met een weekloon van 116 duizend euro een van de bestbetaalde spelers in de selectie worden. (Daily Star)

De middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast bij Atlético Madrid, maar beschikt over een ontspanningsclausule van 150 miljoen euro.

(AS)