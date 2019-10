Winters vertrek bij PSV ‘met klem’ ontkend ondanks tegenvallende prestaties

PSV investeerde afgelopen zomer flink in de linksbackpositie. De Eindhovenaren haalden Toni Lato, Olivier Boscagli en Chris Gloster naar het Philips Stadion, maar vooralsnog maakt Michal Sadílek de meeste minuten als linkervleugelverdediger. Het Eindhovens Dagblad analyseert dat het eerder genoemde trio vooralsnog niet voldoende kan imponeren.

Na een lange transfersoap wist PSV Lato op huurbasis binnen te halen. De Eredivisionist betaalt 'een vriendenprijsje' voor de huur van de 21-jarige verdediger na het gebakkelei met Valencia, dat ook het contract van de Spanjaard had verlengd. Volgens de lokale krant heeft Lato tot op heden 'zowel defensief als offensief op veel fronten onder de maat' gepresteerd.

In de Spaanse media verscheen het verhaal dat Lato mogelijk al zou azen op een winterse transfer, maar dit wordt nu met klem ontkent door makelaarskantoor Toldra Consulting. "Toni speelt tot 30 juni via een huurcontract bij PSV. Er is nu geen enkele indicatie dat het anders wordt", zo wordt een woordvoerder geciteerd door het dagblad.

Lato heeft echter wel weinig uitzicht op minuten bij het eerste. "Michal Sadílek en Olivier Boscagli zijn op dit moment verder", zo sprak trainer Mark van Bommel enkele weken geleden. Boscagli heeft naar verluidt defensief nog niet volledig overtuigd, terwijl hij in balbezit soms wel een goede indruk maakte. Gloster is daarnaast nog niet rijp voor een hoofdrol bij de hoofdmacht, waardoor Van Bommel terugvalt op Sadílek, die van nature een middenvelder is.

'Op het eerste gezicht een wat vreemde gang van zaken, waarbij Van Bommel met Sadílek voor de meest logische oplossing koos. Waarschijnlijk ook omdat zijn manier van spelen en karakter iets toevoegt aan het elftal, zeker op momenten dat er iets moet worden geforceerd of over de streep getrokken. Het stuivertje wisselen met Boscagli zou toch kunnen doorgaan, zeker als de Fransman op trainingen in verdedigend opzicht progressie boekt', zo schrijft het Eindhovens Dagblad.