Stengs schittert met prachtgoal bij nieuwe uithaal Jong Oranje

Jong Oranje heeft dinsdagavond ook de derde EK-kwalificatiewedstrijd in winst weten om te zetten. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was in het Marienlyst Stadion in Drammen te sterk voor de leeftijdsgenoten van Noorwegen: 0-4. Door de overtuigende zege staan de talenten van Oranje na drie duels reeds op negen punten en leidt men de dans in Groep 7.

Jong Oranje wist eerder in deze kwalificatiereeks al te winnen van Cyprus (5-1) en Portugal (4-2) en dinsdag werd ook Noorwegen aan de zegekar gebonden. De pupillen van Van de Looi hadden weinig te duchten van de Scandinaviërs, die eerder een zege en remise hadden geboekt tegen respectievelijk Hongarije (0-3) en Wit Rusland (1-1). Tegen Oranje kon de thuisploeg echter weinig aanrichten, zo bleek al in de eerste helft.

Nederland had het merendeel van het balbezit en tevens de beste mogelijkheden. Na een halfuur spelen kwam Oranje op voorsprong via Rick van Drongelen. De verdediger was alert bij een vrije trap van Teun Koopmeiners en gidste de bal ietwat gelukkig in het doel: 0-1. Noorwegen kon weinig inbrengen tegen het spel van Oranje en in de tweede helft werd al snel duidelijk dat de bezoekers er met de winst vandoor zouden gaan.

Calvin Stengs maakte aan alle twijfels snel een einde door vlak na de start van de tweede helft verwoestend uit te halen. De aanvaller van AZ kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot het leer via de onderkant van de lat tegen de touwen: 0-2. Halverwege de tweede helft maakte Dani de Wit de 0-3 door een voorzet vanaf links te promoveren tot doelpunt door raak te koppen. Diep in blessuretijd verzorgde Van Drongelen met zijn tweede treffer het slotakkoord: 0-4.