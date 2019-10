‘Atlético Madrid denkt in zoektocht naar doelpunten aan deal met PSG’

Atlético Madrid trok in de afgelopen jaren veel geld uit om het aanvalstrio João Félix, Álvaro Morata en Diego Costa samen te stellen, maar los Colchoneros plukken daar dit seizoen nog nauwelijks de vruchten van. De ploeg van trainer Diego Simeone komt bijzonder moeilijk tot scoren en spitsen Morata en Diego Costa hebben samen, verspreid over alle competities, pas twee treffers achter hun naam staan.

Atlético denkt er daarom volgens AS over na om zich in januari offensief te versterken en de Madrilenen zouden hun oog hebben laten van op Edinson Cavani. De Uruguayaan werd in het verleden al meerdere malen in verband gebracht met een overgang naar de Spaanse topclub, maar van een transfer kwam het vooralsnog niet.

De 33-jarige Cavani beschikt nu echter over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain, waardoor het wellicht mogelijk wordt om hem op te pikken in het Parc des Princes. Het is echter ook niet helemaal uitgesloten dat de routinier zijn verbintenis gaat verlengen: de spits is in de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot topscorer aller tijden van les Parisiens en geldt bovendien als een publiekslieveling. Naast de Spanjaarden zou Manchester United overigens ook wel wat zien in de winterse komst van El Matador.

Als Atlético erin slaagt om Cavani over te nemen zou dat ten koste kunnen gaan van Diego Costa. De Spaans international zou in dat geval voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten kunnen kiezen, aangezien zijn naam eerder deze maand al in verband werd gebracht met een overstap naar het Qatarese Al Rayyan.