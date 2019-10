Italië plaatst zich in recordtempo en lijkt Van 't Schip uit te schakelen

Voor de zevende keer op rij heeft Italië zich geplaatst voor het EK. Dankzij een 2-0 zege op het Griekenland van John van 't Schip is de enkelvoudig Europees kampioen verzekerd van een plek bij de bovenste twee ploegen in Groep J van de kwalificatiereeks. Het is voor het eerst dat Italië met nog drie duels te gaan al zeker is van plaatsing voor een eindronde. Voor Griekenland, dat aantrad met debutant en AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, lijkt deelname een utopie. Italië weet al dat het tijdens het EK in Groep A zit en mag het toernooi officieel in gang zetten op 12 juni 2020 in Rome.

Griekenland had een grote stunt nodig om nog enige kans te maken op deelname aan het EK. Halverwege de wedstrijd hadden de gasten nog uitzicht op een zege, want bij rust stond het 0-0 in het Stadio Olimpico. Griekenland kreeg zelfs de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Na elf minuten werd Dimitris Limnios plots bediend in het strafschopgebied en beproefde hij zijn geluk vanuit een lastige hoek. Gianluigi Donnarumma verwerkte het schot. Italië speelde de bal veelal rond in de zoektocht naar een opening. Gaandeweg de eerste helft voerde de ploeg van Roberto Mancini de druk op, maar tot grote kansen leidde dat niet.

Italië had in het eerste bedrijf meer dan zeventig procent balbezit, maar kwam niet tot een schot op doel. Hoewel men vrij baan leek te hebben aan de flanken, koos Italië veelal voor de aanval door het midden en daar stond Griekenland goed gegroepeerd. I Azzurri kregen zes minuten voor rust bovendien een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Federico Chiesa, die werd vervangen door Federico Bernardeschi. In de tweede helft kreeg Griekenland de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Marco Verratti liet zich van de bal zetten en uit de daaropvolgende aanval ontstond een grote kans voor Efthimis Koulouris. Bij de tweede paal schoot hij echter in het zijnet.

Het bleek een dure misser, want Italië trok de wedstrijd vervolgens naar zich toe. Andreas Bouchalakis blokkeerde een Italiaans schot in het strafschopgebied met de arm, waardoor Jorginho mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij stuurde doelman Alexandros Paschalakis de verkeerde kant op: 1-0. Twaalf minuten voor tijd verdubbelde de gastheer de marge. Bernardeschi ontving de bal op circa 25 meter van het doel, draaide om zijn as en schoot raak in de linkerhoek. Naar alle waarschijnlijkheid zal Italië eindigen als groepshoofd, want de ploeg heeft nog geen punt laten liggen en heeft negen punten voorsprong op Finland.