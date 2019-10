‘Marokkaanse voetbalbond betaalt voor begrafenis vader Ihattaren’

De vader van PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren is donderdag begraven in Marokko en volgens verschillende Marokkaanse media heeft de voetbalbond van Marokko de kosten van de begrafenis voor zijn rekening genomen. Bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa zou donderdagmiddag ook aanwezig zijn geweest bij de uitvaart van Mustapha Ihattaren, evenals de gouverneur van de provincie Al Hoceima, waar Ihattaren senior is begraven.

Naar verluidt zou een delegatie van de Marokkaanse voetbalbond eerder deze week naar Utrecht zijn afgereisd om de familie Ihattaren te condoleren met het verlies. Deze delegatie bestond onder meer uit secretaris-generaal Tarek Najem en oud-international Noureddine Naybet. Daarnaast zou de bond de transportkosten hebben betaald, zodat het lichaam van de vader van de PSV’er zou kunnen worden overgebracht van Nederland naar Marokko.

Mustapha Ihattaren overleed in de nacht van zaterdag op zondag aan de gevolgen van kanker. Zijn zoon miste hierdoor de thuiswedstrijd van PSV tegen VVV-Venlo (4-1) van zondagmiddag. Er werd voorafgaand aan het duel in Philips Stadion een minuut stilte gehouden en in de 24ste minuut klonk er applaus vanaf de tribunes voor de zeventienjarige middenvelder. Spelers en trainers van PSV hielden na afloop een spandoek omhoog met de tekst ‘Mo, Stay Strong’.