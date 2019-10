‘Lyon richt vizier op andere kandidaten na nieuws Wenger over nieuwe job’

Nadat Olympique Lyon maandag besloot om Sylvinho de laan uit te sturen, is de geruchtenstroom in Frankrijk over zijn opvolger op gang gekomen. Le Parisien meldt dinsdagavond dat Arsène Wenger nadrukkelijk in beeld was om de oefenmeester van onder meer Memphis Depay en Kenny Tete te worden, maar dat de Fransman heeft afgezegd.

Wenger stond 22 seizoenen aan het roer bij Arsenal, maar zit sinds de zomer van 2018 zonder werkgever. Lyon zocht contact met de ervaren manager, maar kreeg nul op het rekest. Wenger staat volgens het Parijse dagblad namelijk op het punt om te tekenen bij de FIFA. Bij de wereldvoetbalbond krijgt de ex-trainer van onder meer AS Monaco een rol 'om de voetbalwereld vooruit te helpen'.

Sylvinho was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij Lyon, maar moest na het verlies tegen aartsrivaal AS Saint-Étienne (1-0) van afgelopen weekend het veld ruimen. De Braziliaan kwam op voorspraak van zijn landgenoot Juninho Pernambucano, clubicoon en huidig directeur voetbalzaken van Lyon. De oud-middenvelder zou zijn excuses hebben gemaakt bij de rest van de clubleiding voor zijn verkeerde inschatting.

Lyon wil nu in elk geval een Franssprekende trainer en Laurent Blanc is naar verluidt de voornaamste kandidaat. De clubloze oud-international was in het verleden werkzaam bij Paris Saint-Germain en als bondscoach van Frankrijk. Ook de naam van Bruno Genesio, de voorganger van Sylvinho, is gevallen, maar over zijn komst is geen eensgezindheid binnen de club.

Ook Patrick Vieira van OGC Nice en Lucien Favre van Borussia Dortmund worden beschouwd als goede opties. Mogelijk wordt Gérald Baticle, de assistent van Sylvinho, aangesteld als interim-trainer, totdat een van beide doelwitten vrijkomt. Andere namen die rondzingen zijn Jocelyn Gourvennec, die deze zomer vertrok bij EA Guingamp, en Rudi Garcia, die na zijn afscheid bij Olympique Marseille zonder club zit.